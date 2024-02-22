Кріштіану Роналду показав старшого сина (фото)

Багатодітний батько вирушив з первістком до спортзалу. Юнак продемонстрував прес, позуючи під час тренування.

39-річний португальський футболіст Кріштіану Роналду показав старшого сина, якому 13 років. Знімком зі спадкоємцем зірковий спортсмен поділився в Instagram з понад 620 млн підписників.

На фото Кріштіану-молодший позував з батьком під час тренування в спортзалі. Юнак продемонстрував прес, позуючи у світлих шортах.

"Сьогодні з моїм партнером", — підписав знімки Кріштіану.

Кріштіану Роналду із сином

Багатодітний батько та іспанська модель Джорджина Родрігес виховують двох спільних спадкоємиць — Беллу Есмеральду та Алану Мартіну. Перша народилася навесні 2022 року. Під час пологів її братик Ейнджел помер.

Також у португальського футболіста є діти від попередніх союзів та сурогатної матері — сини Кріштіану-молодший, Матео та донька Єва. Близнят народила сурогатна мати у 2017 році, а поява на світ Кріштіану-молодшого досі залишається загадкою. Персону матері свого первістка Роналду не розкриває. Ходили чутки, що він заплатив жінці, аби та відмовилася від батьківських прав.

Про роман Роналду та Родрігес стало відомо у 2016 році. Повідомлялося, що пара заручилася, проте про весілля наразі нічого не відомо. Родина футболіста останнім часом мешкає в Саудівській Аравії, адже він грає за ФК "Аль-Насср".

Кріштіану Роналду з нареченою та дітьми Фото: Cristiano Ronaldo/Instagram

Нагадаємо, Джорджина Родрігес прикрасила обкладинку глянцю.

Також Фокус писав про 39-й день народження Кріштіану Роналду.