Син Наталі Сумської вперше прокоментував, що думає про доньку Ольги Сумської, яка живе в Росії

В'ячеслав Хостікоєв не приховує, що йому не зрозуміла позиція сестри, однак попри все він заявляє, що дуже її любить. Зараз він не спілкується з Антоніною Паперною, однак відзначає, що хоче подивитися їй в очі.

27-річний актор В'ячеслав Хостікоєв, син Наталі Сумської, вперше прокоментував свої стосунки з двоюрідною сестрою, теж акторкою Антоніною Паперною, донькою Ольги Сумської, яка продовжує жити та будувати свою кар’єру в Росії. Відверте інтерв’ю актора з’явилося на YouTube-каналі Rostyslove Production.

Зокрема, В’ячеслав зізнався, що перший тиждень після початку повномасштабної війни в Україні він писав їй, однак не отримував жодних відповідей. Актор зізнався, що Тоня відкривала та читала повідомлення, однак нічого так і не написала.

В’ячеслав також розповів, про що саме писав сестрі. Зокрема, він зізнався, що початок повномасштабної війни був складний для усіх, а для їх родини особливо, оскільки саме в цей період померла його бабуся. Тому він постійно писав Тоні, про втрату бабусі, надсилав відео, як прилетіла ракета в будівлю. Однак, так і не отримав жодного слова у відповідь.

Син Наталі Сумської також уточнив, що останні переписки з сестрою, яка в Росії були 26-27 лютого 2022 року.

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В’ячеслав також зізнався, що хотів би зараз зустрітися з Тонею і просто подивитися їй в очі і почути її версію і її бачення.

"У мене є багато питань до неї. Але найбільше мені б хотілося подивитися їй в очі, подивитися і помовчати. Я хотів би зрозуміти її історію, як це з її сторони", — сказав В’ячеслав.

В’ячеслав також зізнався, що дуже любить сестру, однак, якби зустрівся з нею, то сказав би в очі все що думає. Однак, він відзначив, що якби він був на її місці, то забрав би дітей і чоловіка, і виїхав би звідти.

Фото: yaglych

Хто така Антоніна Паперна?

Антоніні Паперній 33 роки. Вона народилася та жила в Україні. Однак за довго до війни в Україні переїхала жити в Росію, де будувала свою акторську кар’єру та життя. Нині Антоніна заміжня за російським актором Володимиром Ягличем. Спільно пара має двох дітей — Єву та Данила. Ще до початку війни в Україні Антоніна отримувала громадянство Росії. Після початку повно штабної війни Антоніна жодним чином не висловилася щодо війни в Україні. Крім цього, акторка й надалі продовжує працювати, зніматися та відвідувати заходи в Росії. Варто відзначити, що Антоніна старша донька української акторки Ольги Сумської.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Ольга Сумська розповіла про доньку в Росії. Крім цього, Фокус писав, Ольга Сумська розповіла, чому її дочка не може виїхати з Росії.