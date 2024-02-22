Ольга Сумська бурхливо відреагувала на інтерв'ю свого племінника, де він розповів про її доньку, яка в Росії

Акторка не змогла пройти повз гучних слів свого племінника і вирішила публічно сказати, що про нього думає. Ольга Сумська не стала стримувати емоцій і написала все, що накипіло.

57-річна акторка Ольга Сумська обізвала свого племінника В'ячеслав Хостікоєва "огидною потворою", через те, що він дав інтерв’ю про її дочку, Антоніну Паперну, яка живе в Росії. Свою бурхливу реакцію, вона опублікувала на своїй сторінці в інстаграм.

Зокрема, в інтерв’ю В’ячеслав розповів, що не спілкується з Тонею, хоча і намагався налагодити зв’язок. За його словами, у перші дні повномасштабної війни він писав Антоніні, однак вона просто відкривала повідомлення і нічого не писала у відповідь. Актор також заявив, що вона ніяк не відреагувала на смерть бабусі, яку ховали у перші дні війни.

Вочевидь, ці слова В’ячеслава зачепили Ольгу Сумську і вона вирішила публічно відреагувати на закиди в бік її доньки.

Читайте також: Ольга Сумська розповіла про зради колишнього чоловіка

"Огидна потвора! Ми ховали бабусю в чотирьох 1 березня 22 року, я, Віталя, Аня і Тоня на прямому зв’язку. З родини В’ячеслава нікого не було. Для чого ви брешете? Яке ви маєте право паплюжити нашу сім’ю?! Сидите за кордоном і заробляєте на брехні?", — написала Сумська.

Ольга Сумська звернулася до свого племінника В'ячеслава Фото: https://www.instagram.com/stories/olgasumska/3307925520916946455/?hl=ru

Варто відзначити, що Антоніна Паперна вже багато років живе та працює в Росії. Там вона має чоловіка та двох дітей. Після початку повномасштабного вторгнення акторка ніяк не відреагувала на війну на своїй Батьківщині. Через це до її мами Ольги Сумської часто прилітають питання та претензії щодо доньки, яка в Росії. У свою чергу Ольга Сумська всіляко захищає свою старшу доньку. Зокрема, в інтерв’ю Ольга Сумська розповідала про доньку в Росії. Крім цього, вона пояснювала, чому її дочка не може виїхати з Росії.