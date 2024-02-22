Стиліст показала, як поєднувати шкіряні штани з весняними образами

Шкіряні штани — модний тренд, який останнім часом став дуже популярним. Цей варіант одягу можна стилізувати по-різному, поєднуючи з повсякденною футболкою з графічним малюнком для вуличного образу, або із блузкою та підборами для більш вишуканого вбрання.

Зрештою, тренди приходять і йдуть, однак у 2024 році все ж на шкіряні штани варто звернути увагу. Як саме носити цей варіант штанів та з чим поєднувати розповіла стиліст.

Шкіряні штани можна носити з різними стилями верхнього одягу, таким як сорочки, блузки, светри, або навіть топами. Це дозволяє створити як класичний, так і кежуал образ.

Шкіряні штани в офіс на роботу

Шкіряні штани можуть бути відмінним вибором для офісного стилю, але важливо обирати не занадто відверті моделі і дотримуватися дрес-коду компанії. Найкраще поєднувати шкіряні штани з класичними блузами або сорочками, до них додати закрите взуття. Як варіант можна поєднати чорні шкіряні штани з класичною блузкою і масивним оверсайз жакетом.

Шкіряні штани для побачення

Шкіряні штани можуть бути чудовим додатком до вашого образу на побачення, надаючи йому стильний та трохи загадковий вигляд. Ці штани можна поєднувати з різноманітним верхнім одягом, наприклад, блузами, сорочками або навіть сміливими топами.

Як варіант, стиліст пропонує, до шкіряних штанів додати кардиган. Не забувайте про вечірні аксесуари, такі як підбори чи прикраси, які зможуть доповнити цей образ і зробити його ще більш елегантним.

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Шкіряні штани на бранч з подругою

Шкіряні штани це чудова ідея для стильного вигляду на бранчі з подругою! Шкіряні штани можуть бути дуже модним і елегантним вибором. Комбінуйте їх зі стильною блузою або сорочкою і додайте красиві аксесуари, щоб завершити образ.

Стиліст також пропонує як варінат додати до шкіряних штанів шкіряну жилетку. Доповнити все яскравим оверсайз піджаком та леопардовою сумочкою.

Шкіряні штани на вихід за кавою

Наряд зі шкіряними штанами ідеально підійде для кавового побачення! Поєднуйте свої шкіряні штани з зручним светром або стильною блузою, щоб створити шикарний і модний образ. Додайте кілька милих аксесуарів, як-от ефектні прикраси або модну сумочку, щоб завершити свій наряд. Не забудьте придбати неймовірні туфлі на підборах або стильні черевики, щоб покращити загальний образ. Стиліст також пропонує як варіант стилізувати шкіряні штани з худі та кросівками.

Нагадаємо, раніше ми писали, які речі з українським колоритом будуть в моді у 2024 році. Крім цього, Фокус писав, які моделі спідниць будуть в тренді весною 2024.