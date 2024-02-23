Учасниці Євробачення від Ізраїлю порадили змінити текст пісні, присвяченої різанині 7 жовтня

Пісню від учасниці Еден Голан під назвою "Жовтневий дощ" було названо занадто політизованою. Євробачення може дискваліфікувати учасників, які, як вважається, порушили його суворі правила неупередженості.

Організатори "Євробачення" порадили Ізраїлю змінити текст пісні, представленої цьогоріч на конкурс, інакше учасницю ризикують дискваліфікувати. Високопоставлений член Європейської мовної спілки (EBU) нібито повідомив ізраїльському чиновнику, що участь країни з піснею "Жовтневий дощ" була надмірно політичною і порушувала правила неупередженості. Цього року конкурс пройде у Швеції. Його ведучою стане відома актриса Малін Акерман. Про це пише Walla!

Поки що пісня не була представлена офіційно, але в соцмережі з'явився її текст.

У баладі є рядки: "не залишилося повітря, яким можна дихати" і "вони всі були хорошими дітьми, кожен із них", а також натяк на людей, які опинилися в притулках під час атак ХАМАСу.

Також у пісні є слова "Годинники, годинники і квіти. Життя — не гра для боягузів". Квіти — це військовий код для позначення загиблих на війні в Ізраїлі.

Ізраїльсько-британський ілюзіоніст Урі Геллер сказав: "Заради всього святого, пісня України, яка перемогла у 2022 році, була присвячена стійкості українського народу, то в чому ж проблема? Це явно інше правило, тому що це Ізраїль", нагадавши про перемогу групи Kalush Orchestra з піснею "Стефанія".

Спірна цензура, про яку повідомив ізраїльський новинний сайт Walla!, виникла після того, як реп-пісня, що закликає до вбивства британської співачки Дуа Ліпи та американської моделі Белли Хадід, очолила ізраїльські чарти. Провоєнну пісню розкритикували за те, що вона повідомила пропалестинським знаменитостям, що вони заслуговують на "відплату".

Будучи неполітичним заходом, Євробачення може дискваліфікувати учасників, які, як вважається, порушили його суворі правила неупередженості. Усі представлені пісні перевіряються ЄМС перед змаганням на предмет відповідності правилам.

Однак високопоставлені ізраїльські чиновники та громадські діячі заявили, що будь-яка спроба покарати баладу буде "скандальною". Міністр культури Ізраїлю Мікі Зохар у соціальних мережах поскаржився на повідомлення про посилення перевірки матеріалів Ізраїлю.

"Пісня Ізраїлю, яку виконає Еден Голан, — це зворушлива пісня, що виражає почуття народу і країни в наші дні і не має політичного характеру. Намір ЄМС дискваліфікувати ізраїльську пісню на Євробаченні — скандальний", — написав він.

Учасниця "Євробачення" від Ізраїлю Еден Голан Фото: Walla!

Представник EBU заявив, що вони "ретельно вивчають тексти пісень", додавши: "Усі мовні компанії мають до 11 березня офіційно подати свої заявки. Якщо пісню визнано неприйнятною, мовникам надається можливість представити нову пісню або новий текст". Фінал відбудеться 11 травня.

Раніше сьогодні представники ізраїльської музичної індустрії повідомили в розмові з Walla! що ймовірність того, що Ізраїль візьме участь у конкурсі пісні "Євробачення" у Швеції цього року, невелика.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Еден Голан, учасницю "Євробачення" від Ізраїлю. Дівчина 13 років прожила з сім'єю в Росії і випускала свою музику російською мовою, проте спогади про Москву у неї залишилися негативні. Треба також зазначити, що її мати родом з України.