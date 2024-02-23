Вікторія Бекхем зламала ногу в тренажерному залі (фото)

Знаменитість, незважаючи на травму, зустрілася з друзями. Для свого образу вона обрала ансамбль одягу в стилі black total look.

У четвер, 22 лютого, британську співачку і модельєра Вікторію Бекхем бачили, як вона виходила на милицях із ресторану в Лондоні в районі Ноттінг-Гіллі. Того ж дня чоловік колишньої Spice Girl Девід Бекхем підтвердив, що вона зламала ногу в спортзалі, повідомляє Мirror.

48-річний Девід розповів про те, що трапилося з його 49-річною дружиною: "Вочевидь, невеликий нещасний випадок із моєю дружиною в спортзалі був переломом".

Суперзірка футболу також в instagram-сторіс опублікував фотографію Вікторії в спеціальному медичному черевику.

Фото: instagram.com/davidbeckham

Але якщо залишити осторонь травму, мама чотирьох дітей виглядала так само гламурно, як і завжди. Для вечірки з друзями вона обрала шикарний повністю чорний образ. Якимось чином зумівши змусити навіть незграбне медичне взуття виглядати модно. Вікторія поєднала легінси з чорним джемпером і парою затемнених сонцезахисних окулярів.

Жахлива травма Вікторії в спортзалі сталася незабаром після її інтерв'ю журналу Vogue цього місяця. Вікторію запитали про те, щоб стати бабусею. Зірка, здавалося, була приголомшена запитанням і відповіла: "Що?! Ух. Зачекайте! Я не думаю, що це станеться просто зараз, якщо тільки ви, хлопці, не знаєте чогось, чого не знаю я. Цього поки що не відбувається".

Нагадаємо, 5 лютого повідомлялося, що Вікторія Бекхем підтримала Ніколу Пельтц на публіці. Ніколу, яка виконала головну роль у фільмі "Лола", супроводжували найближчі люди. На червоній доріжці не було тільки Девіда Бекхема і його сина Ромео.