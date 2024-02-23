Актори та знаменитості зібралися на прем'єрі французької комедії в Києві (фоторепортаж)
У Києві відбулася прем'єра комедії для дітей і дорослих — "Кіт і пес: шалені пригоди". На вечірці з нагоди старту показу зібралися актори, блогери та представники ЗМІ,
21 лютого в ТРЦ "Гулівер" відбулася допрем'єрна вечірка з нагоди старту прокату французької комедії "Кіт і пес: шалені пригоди". Першими гостями події стали актори, журналісти, телеведучі, відомі блогери та інші медійні особистості. Фокус побував на події.
Про фільм "Кіт і пес: шалені пригоди"
Сюжет пригодницької комедії для дітей і дорослих розгортається навколо популярної в мережі кішки-блогера з мільйонною аудиторією, дворового пса з добрим серцем, який випадково проковтнув рубін розміром з кулак, примхливої господині кішки — Монік і злодія, який раптово став господарем пса, що проковтнув рубін. Як врівноважувальний фактор у картині фігурує безглуздий бандит-поліцейський (хто він точно, глядачеві не зрозуміло до кінця фільму) і, звісно ж, численні персонажі, покликані створити напруження сюжету цієї милої, невигадливої комедії для гарного відпочинку.
Раніше Фокус писав про прем'єру української комедії "Уроки толерантності".