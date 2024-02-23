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Актори та знаменитості зібралися на прем'єрі французької комедії в Києві (фоторепортаж)

Лідія Новоселецька
Фото: Kinomania | Прем'єра фільму "Кіт і пес: шалені пригоди" в Києві

У Києві відбулася прем'єра комедії для дітей і дорослих — "Кіт і пес: шалені пригоди". На вечірці з нагоди старту показу зібралися актори, блогери та представники ЗМІ,

21 лютого в ТРЦ "Гулівер" відбулася допрем'єрна вечірка з нагоди старту прокату французької комедії "Кіт і пес: шалені пригоди". Першими гостями події стали актори, журналісти, телеведучі, відомі блогери та інші медійні особистості. Фокус побував на події.

Про фільм "Кіт і пес: шалені пригоди"

Сюжет пригодницької комедії для дітей і дорослих розгортається навколо популярної в мережі кішки-блогера з мільйонною аудиторією, дворового пса з добрим серцем, який випадково проковтнув рубін розміром з кулак, примхливої господині кішки — Монік і злодія, який раптово став господарем пса, що проковтнув рубін. Як врівноважувальний фактор у картині фігурує безглуздий бандит-поліцейський (хто він точно, глядачеві не зрозуміло до кінця фільму) і, звісно ж, численні персонажі, покликані створити напруження сюжету цієї милої, невигадливої комедії для гарного відпочинку.

В'ячеслав Соломко
Фото: Kinomania
Лера Мандзюк
Фото: Kinomania
Таня Карікова
Фото: Kinomania
Євгенія М'якенька
Фото: Kinomania
Владлена Дедкова, Данило Дедков
Фото: Kinomania
Макс Кірєєв
Фото: Kinomania
Лідія Новоселецька
Фото: Kinomania
Олена Філімонова
Мирослава Мандзюк
Макс Гордєєв
Фото: Kinomania

Раніше Фокус писав про прем'єру української комедії "Уроки толерантності".