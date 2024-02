Зендая з'явилася на прем'єрі "Дюни" у футуристичному вінтажному вбранні

Зірка обрала для прем'єри картини в Сеулі сукню з колекції Givenchy. Сіру лаконічну сукню прикрашають візерунки у вигляді мікросхем.

Зендая і Лоу Роуч продовжують залишатися ідеальною парою, коли справа доходить до приголомшливих модних моментів. Володарка премії "Еммі" вразила модних критиків черговим оригінальним образом. Актриса обрала вінтажний Givenchy, представляючи в Сеулі фільм "Дюна: Частина друга". Раніше в Південній Кореї вона і Тімоті Шаламе з'явилися в парних образах. Актори обрали комбінезони від місцевого бренду Juun.J. Про це пише Hola.

Парний образ акторів для Сеула Фото: Getty

Акторка та її стиліст продемонстрували неймовірні науково-фантастичні образи, які йдуть пліч-о-пліч з фільмом, а Зендая ходить червоними доріжками у всьому світі, демонструючи гламурні ансамблі та архівну моду від найкращих дизайнерів.

Зендая у вінтажному Givenchy Фото: Getty Images

Її останній образ входить до колекції бренду Givenchy осінь/зима 1999 року. Селін Діон також носила аналогічний ансамбль з тієї ж колекції для кліпу на свою пісню 1999 року "Then You Look At Me".

Сіру сукню прикрашала червона електросхема, вирізана лазером. Образ був розроблений Александром МакКвіном. Пара туфель Christian Louboutin So Kate завершила її образ.

Раніше Зендая, просуваючи новий фільм Дені Вільнева, вже продемонструвала кілька приголомшливих образів.

Тімоті Шаламе і Зендая в Лондоні Фото: Getty

Але найбільш вражаючим, безперечно, став костюм Mugler Fembot. Актриса приміряла дизайнерський костюм робота, з'явившись на червоній доріжці в Лондоні.

Свій костюм вона доповнила діамантовим кольє. Втім, вбрання виявилося не надто зручним, тож після позування фотографам Зендая змінила його на вечірню сукню. Другий образ теж був від Mugler і його доповнювали прикраси Bulgari та гламурна зачіска.

Зендая в Парижі Фото: Getty Images

Менш футуристичним, але не менш вражаючим став образ актриси для прем'єри в Парижі. Тоді вона позувала фотографам у сукні від Alaïa з унікальним дизайном під назвою "La Robe Spirale" — дослівно: "спіральна сукня".