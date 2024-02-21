Зендея і Тімоті Шаламе вийшли на публіку у футуристичних комбінезонах (фото)

Актори представили другу частину Дюни в Сеулі. До Тімоті та Зендея приєдналися Остін Батлер і Александр Скарсгард.

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27-річна Зендея разом із 28-річним колегою Тімоті Шаламе продовжують свій світовий тур на підтримку прем'єри фільму "Дюна: частина друга". На червоних доріжках дівчина вигулює найнеймовірніші образи. На прес-конференції в Сеулі (Південна Корея) Зендея і Тімоті з'явилися в однакових футуристичних костюмах місцевого бренду Juun.J.

На актрисі був пастельно-рожевий комбінезон з футуристичними візерунками і блискавками, який, здавалося, відсилав до знаменитих костюмів з "Дюни". До нього вона підібрала відповідний ремінь, а верх комбінезона розстебнула і оголила одне плече.

Образ Зендея завершила рожевими туфлями на високих підборах у тон і одягла ніжне срібне намисто.

Тімоті був у такому ж комбінезоні, тільки світло-сірого кольору. До нього він взув масивні черевики того ж крижаного синього відтінку, а також надів срібне намисто-ланцюжок, як і його партнерка по знімальному майданчику.

Зендея і Тімоті Шаламе в Сеулі Фото: Getty

До дуету приєднався колега-зірка Остін Батлер, який був у темно-сірому костюмі та сірій сорочці.

Дія другої частини "Дюни" відбувається відразу після закінчення першої, коли Пол Атрейдес і його мати, леді Джессіка, об'єднали зусилля з Чані та рештою Вільних, що мешкають у пустелі, щоб помститися злому Дому Харконнен, члени якого вбили більшу частину його сім'ї та друзів.

Фільми засновані на однойменному романі Френка Герберта 1965 року. Перша частина вийшла в березні 2021 року і мала великий успіх серед критиків і глядачів. Він отримав шість премій "Оскар".

Світова прем'єра другої частини запланована на 1 березня. Спочатку фільм збиралися випустити наприкінці жовтня 2023 року, потім його перенесли на листопад і, нарешті, перенесли на березень цього року через подвійний страйк сценаристів і акторів.

Раніше Фокус писав, що Зендея і Тімоті Шаламе зізналися, як вони поставилися до своїх поцілунків.