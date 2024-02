Володимир Зеленський став героєм нового серіалу від Netflix (відео)

У серіалі Володимир Зеленський зіграв роль самого себе. Це документальна стрічка у якій режесер частково висвітлив війну в Україні.

Президент України Володимир Зеленський став одним із героїв нового серіалу від Netflix. Тизер з обличчям Зеленського опублікували на офіційній сторінці компанії.

Зокрема, мова йде про девʼятисерійний серіал у жанрі документального фільму під назвою "Переломний момент: бомба і холодна війна" (назва мовою оригіналу "Turning Point: The Bomb and the Cold War").

Відомо, що це ідея американського режисера Брайана Кіппенбергера. У серіалі Брайана розгортається сюжет на основі реальних подій, який розповідає про початок холодної війни, історію та факти про створення ядерної бомби і закінчується фактами з сьогодення України — про повномасштабне вторгнення з боку Росії.

Саме на прикладі війни України з Росією режисер вирішив показати та розказати наслідки холодної війни, яка досі є відлунням тих давніх конфліктів, які були в історії усього світу.

Читайте також: Олена Зеленська проти, щоб її чоловік балотувався на другий термін після перемоги України

У сюжеті серіалу покажуть більше 100 політиків, чиновників, журналістів, експертів, очевидців та інших. Одним із героїв буде і український президент Володимир Зеленський.

Крім того, в серіалі покажуть реальні кадри з українських міст, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Фактично цей серіал свого роду історичне дослідження конфлікту США проти Радянського Союзу, який фактично триває до сьогодні.

Відомо, що презентувати серіал на платформі Netflix планують вже через 2,5 тижні — 12 березня.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Зеленський розповів, чому звільнив Залужного. Крім цього, Фокус писав, що Олена Зеленська розповіла, як часто бачиться Володимир з нею та дітьми.