Король Данії відвідав церковну службу, на якій молилися за мир в Україні (ексклюзив)
Крім самого монарха, на церковній службі були присутні, зокрема, спікер данського парламенту Серен Гаде, дружина посла України в Данії Юлія Сибірцева та низка міністрів. Молитви лунали як данською, так і українською мовами.
Його Величність Король Данії Фредерік Х відвідав церкву Холмен (Копенгаген), де 23 лютого відбулася церковна служба за мир для України. Інформація з'явилися на офіційній сторінці Королівського дому в соціальній мережі Instagram.
Його Величність Король взяв участь у миротворчій службі, яка відкрилася музичним виступом єпископа Копенгагенської єпархії Пітера Скова-Якобсена.
У програмі також були молитви українською та данською мовами, виконані під керівництвом священика Української Греко-Католицької Церкви в Данії отця Василя Тиховича, а також читання Біблії парафіяльним священиком Ларсом Обелем.
Під час панахиди українська поетеса Катерина Калитко виконала свій вірш "Молитва за Україну". Твір виконали українською мовою.
Зазначимо, що, окрім самого монарха, на церковній службі були присутні, зокрема, спікер данського парламенту Серен Гаде, дружина посла України в Данії Юлія Сибірцева та низка міністрів.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 2022 року принц Чарльз із дружиною помолилися за мир в Україні в греко-католицькій церкві в Лондоні. Зустріч відбулася в Соборі Святого Сімейства, і принц Чарльз із Каміллою провели там кілька годин. Вони спілкувалися з дітьми, слухали історії тих, чиї рідні залишилися в Україні і зараз протистоять російському агресору.