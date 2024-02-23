Король Данії відвідав церковну службу, на якій молилися за мир в Україні (ексклюзив)

Крім самого монарха, на церковній службі були присутні, зокрема, спікер данського парламенту Серен Гаде, дружина посла України в Данії Юлія Сибірцева та низка міністрів. Молитви лунали як данською, так і українською мовами.

Його Величність Король Данії Фредерік Х відвідав церкву Холмен (Копенгаген), де 23 лютого відбулася церковна служба за мир для України. Інформація з'явилися на офіційній сторінці Королівського дому в соціальній мережі Instagram.

Його Величність Король взяв участь у миротворчій службі, яка відкрилася музичним виступом єпископа Копенгагенської єпархії Пітера Скова-Якобсена.

Фото: спеціальний кореспондент Анна Іваненко

У програмі також були молитви українською та данською мовами, виконані під керівництвом священика Української Греко-Католицької Церкви в Данії отця Василя Тиховича, а також читання Біблії парафіяльним священиком Ларсом Обелем.

Фото: спеціальний кореспондент Анна Іваненко Фото: focus.ua

Під час панахиди українська поетеса Катерина Калитко виконала свій вірш "Молитва за Україну". Твір виконали українською мовою.

Фото: спеціальний кореспондент Анна Іваненко Фото: Скриншот

Зазначимо, що, окрім самого монарха, на церковній службі були присутні, зокрема, спікер данського парламенту Серен Гаде, дружина посла України в Данії Юлія Сибірцева та низка міністрів.

Фото: спеціальний кореспондент Анна Іваненко Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 2022 року принц Чарльз із дружиною помолилися за мир в Україні в греко-католицькій церкві в Лондоні. Зустріч відбулася в Соборі Святого Сімейства, і принц Чарльз із Каміллою провели там кілька годин. Вони спілкувалися з дітьми, слухали історії тих, чиї рідні залишилися в Україні і зараз протистоять російському агресору.