Дружина Бориса Джонсона показала свій будинок і сад із королівським секретом

Виявилося, що в саду Керрі Джонсон є секретна королівська деталь. А її бездоганний заміський будинок був побудований ще 400 років тому.

Відтоді, як колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і його кохана дружина Керрі залишили Даунінг-стріт, 10 і переїхали до свого бездоганного заміського особняка Брайтвелл-Менор, мати трьох дітей любить документувати своє життя. І нещодавно вона розповіла про секретну королівську деталь, яка ховається в їхньому саду. Про це пише Country Life.

У їхньому величезному саду площею майже п'ять акрів, в якому є ставок з качками і рів, росте каштан, що виріс з каштана, зібраного на "Віндзорській королівській милі".

Схоже, що "королівська миля", про яку йдеться у статті, — це те, що широко відоме як "Довга прогулянка" до Віндзорського замку.

"Довга прогулянка" — це засаджена деревами алея довжиною близько восьми кілометрів, створена за часів правління Чарльза II. Вона є частиною Великого Віндзорського парку, оскільки розташована за межами замку, а краєвиди на Замок або Мідного коня з обох кінців проспекту є одними з найвпізнаваніших краєвидів у Віндзорі.

Спочатку Лонг-Вок був засаджений в'язами, які у відповідний час оновлювали, але після того, як у 1980-х роках у Британії поширилася хвороба голландських в'язів, проспект був засаджений дубами, кінськими каштанами і лондонськими платанами, які утворюють особливо особливе видовище навесні і восени.

Так що в саду Джонсонів і справді є королівська деталь. Керрі розповіла, що великий сад — улюблене місце трирічного Вілфреда і дворічної Ромі.

Діти Бориса Джонсона Фото: Instagram carrielbjohnson

Вони часто граються з качками, яких родині подарували сусіди після їхнього переїзду торік.

Їхній особняк теж вражає. Брайтвелл-Менор, вартістю 3 мільйони фунтів стерлінгів, почали будувати 400 років тому. Він може похвалитися дев'ятьма спальнями, п'ятьма ванними кімнатами, шістьма вітальнями і безліччю відкритих камінів.

Брайтвелл-Менор — будинок Бориса Джонсона Фото: Country Life Magazine

Маєток, внесений до списку II ступеня, рідкісний особняк, частково обнесений ровом, розташований на майже п'яти акрах садів і територій у самому серці мальовничого оксфордширського села Брайтвелл-кам-Сотвелл, на східній околиці долини Білий Кінь.

Село Брайтвелл сходить до саксонських часів, коли воно було відоме як Беорт-Вілле, що означає "Джерело Берти", на честь саксонської богині священних джерел. Вважається, що в середині XII століття норманнський король Стефан побудував на тому місці, де зараз розташований маєток, обнесений ровом облоговий замок. Замок був зданий герцогу Генріху Аквітанському, пізніше англійському Генріху II, який вторгся в нього наприкінці 1100-х років і, ймовірно, наказав знести замок. Спочатку рів оточував і сусідню церкву Святої Агати.

Стара, тюдоровська частина будинку датується початком 1600-х років, коли її будували, як скромний фермерський будинок. Територія поступово ушляхетнювалася, аж поки до кінця 18 століття не було додано симетричний георгіанський фасад. У 1840-х роках був прибудований каретний сарай із червоної цегли, пізніше переобладнаний у котедж із двома спальнями.

Облагороджуючи свій будинок, Керрі Джонсон не могла вибрати більш затишну обстановку. На фото видно меблі з твердих порід дерева, подушки з оборками і по-домашньому персоналізовані м'які меблі.

Діти Керрі та Бориса Джонсона Фото: Instagram carrielbjohnson

Красива спальня Керрі та Бориса має вигляд ідеального місця для відпочинку і була чудово продемонстрована, коли Керрі оголосила про народження свого молодшого сина Френка ще в липні минулого року.

Керрі Джонсон з малятком Френком на руках Фото: Instagram carrielbjohnson

На зворушливих сімейних знімках Керрі можна було побачити сидячою на своєму дерев'яному ліжку, застеленому білосніжною постільною білизною. З одного боку стояв приліжковий столик, на якому стояла бездоганна біло-блакитна порцелянова лампа, що відповідала матеріалу наволочок.

Нагадаємо, раніше Керрі Джонсон показувала, який вигляд має спальня їхнього молодшого з Борисом сина. Стіни в кімнаті малюка Френка розписані лісовими мотивами.