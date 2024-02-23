Відома співачка зізналася, що ледь не вчинила суїцид будучи вагітною

Дівчина зізналася, що намагалася вкоротити собі віку, однак щось її зупинило. Через кілька днів вона дізналася про вагітність.

25-річна українська співачка, виконавиця пісні "Гопак", а також акторка в таких серіалах "Вбивство за розрахунком" та "Сліпа", Юлія Лущинська зізналася, що планувала вистрибнути з 15 поверху. Про це дівчина розповіла в своєму інстаграмі.

За її словами, подія мала місце минулого року, після того, коли вона презентувала 10.03.2023 свою пісню "Гопак"

"У той день, я зрозуміла наскільки може бути жорстоким Світ і люди. Мені погрожували, мене хотіли вбити.Мене обзивали та булили щодня і щохвилини. Мене переслідували. Коли впізнавали, то починали насміхатись і викрикувати образливі слова, навіть у ТЦ. А я відчувала себе зовсім не захищеною. я не могла вийти з дому сама. Та і мені не хотілось, мені хотілось заховатись від всіх. Я не розуміла кому далі вірити. Я не розуміла, як далі виходити на сцену і любити людей, так, як я їх любили до цього… я була настільки розгублена і забита, що в один день я закрилась у темній кімнаті, ніч, я знову декілька годин ридала від болю вже у котрий раз. А потім підійшла до вікна 15 поверху. І почала думати: "навіщо я живу?" "а що я вже встигла зробити?" "а як відреагує мама коли мене не стане?", "а чи буде сумувати сестра?", я відкрила вікно… Подув сильний вітер. Лише один крок. І мене більше немає. І я більше не відчуваю той біль", — написала співачка.

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Вона зізналася, що не пам’ятає, що саме її зупинило, але вона опинилася на полу. Тоді їй здавалося, що вона сходить з розуму. Однак вже через кілька днів дівчина дізналася, що вагітна.

Юлія Лущинська зізналася, що після цього дня вона постійно просила немовля всередині, аби воно було сильним і просила вибачення за те, що хотіла зробити. Дівчина зізналася, що той емоційний стрес який вона переживала спричинив хейт у її бік. Зараз же у неї немає таких думок в голові. Вона пройшла трансформацію і зараз по іншому сприймає те, що тоді здавалося "кінцем світу".

Довідка

Юлія Лущинська родом із Дніпра. Нині їй 25 років. Вона заміжня та має донечку, яка народилася у грудні 2023 року. Активно розвиває свою творчу кар’єру. Випустила хіт "Гопак" та презентувала на нього кліп. Крім цього, Юлія знімалася в епізодичних ролях в серіалі "Сліпа", "Вбивство за розрахунком", "Добрий лікар" та інших. Крім цього, вона була учасницею таких шоу як "Х-Фактор", "Караоке на майдані", "Дешево і сердито" та "Супер мама".

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