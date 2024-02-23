Тамерлан різко висловився про блогерів, які займаються благодійними зборами
Співак із перших днів повномасштабної війни пішов доброволцем захищати Україну. Саме тому зараз він емоційно реагує на тих, хто намагається "відкосити" від свого боргу перед державою.
30-річний український співак Тамерлан (справжнє ім’я Юрій), який з початку повномасштабної війни в Україні пішов служити в ТРО емоційно висловився про блогерів-волонтерів, які прикриваючись благодійністю виїжджають за межі України і не йдуть на фронт. Свою думку співак висловив в інтерв’ю OBOZ.UA.
За словами Тамерлана, ці чоловіки, які називають себе волонтерами та ведуть активну блогерську діяльність показуючи як вони допомагають армії, живуть в іншій реальності. Зокрема, співак відзначив, що поки військові живуть на війні без вихідних, блогери-волонтери витрачають тисячі доларів, щоб "відпочити від війни". Тамерлан переконаний, що зараз не час на відпочинок за кордоном, оскільки українцям потрібно бути в одному емоційному потоці.
Крім цього, співак емоційно реагує на чоловіків, які намагаються "відкосити від війни", оскільки сам з початку повномасштабної війни став на захист держави.
Тамерлан наголошує, що він розуміє, коли артисти йдучи на фронт хочуть бути в тилу, оскільки бояться, однак він серйозно не сприймає блогерів, які сидять на лаві запасних і намагаються відкупитися зборами. На думку Тамерлана, благодійні збори блогери можуть проводити і бувши в армії, і їх слова, що вони корисніші в тилу не відповідають дійсності.
" Я вважаю, що не можна робити якісь категорії, що хтось повинен, хтось не повинен. У нас є громадянський обов'язок перед своєю країною, ніхто його не скасовував", – сказав Тамерлан.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Тамерлан розповів про побачене жахіття в Бучі. Крім цього, Фокус писав, що зірка серіалу "Київ вдень та вночі" повідомив, що його брат втратив на війні кінцівки.