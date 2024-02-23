Гігієна чи естетика: чому не можна покривати нігті на ногах гель-лаком, - подологиня

Поява гель-лаку сильно полегшила життя сучасної жінки та допомогла мати доглянуті нігті протягом тривалого періоду. Проте не варто забувати про те, що манікюр та педикюр — це не лише про красу, а більше про догляд та здоров'я. Ексклюзивно для Фокуса подологиня Євгенія Аврамкіна розповідає про те, чому не варто покривати гель-лаком нігті на ногах, та як "носити" це покриття, щоб не нашкодити здоров'ю.

Дійсно, жінка яка піклується про себе та своє здоров'я має регулярно робити манікюр та педикюр, проте покриття яскравими лаками не має до цього жодного відношення. Епоха пандемії COVID-19 повернула нейл-індустрії вектор натуральності, коли жінки відмовились від покриття гель-лаком, обираючи натуральність та класичний гігієнічний манікюр. Насправді ця тенденція є більш здоровою, особливо якщо говорити про педикюр. Подологиня Євгенія Аврамкіна розповідає Фокусу про те, чому не варто наносити гель-лаг на нігті на ногах, та які проблеми можуть виникнути, якщо ви все ж не можете відмовитись від кольорових нігтів.

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"Моя діяльність як подолога, полягає у проведенні профілактичних заходів захворювань, патологічних змін, дефектів нігтьової пластини та їх виправлення. Це неможливо поєднати з естетикою, а саме з покриттям", — каже подологиня.

Те, наскільки шкодить гель-лак нігтям, залежить від багатьох зовнішніх та внутрішніх факторів. Якщо ваші нігті міцні від природи, не ушкоджені та не травмовані — покриття не є протипоказанням, але це здебільшого стосується нігтів на руках.

"Звичайно обов'язково треба враховувати досвід, навички, компетентність майстра та матеріали, якими він працює. Будь-які штучні матеріали та УФ-випромінювання ламп не несуть користі нігтям та шкірі. Регулярне механічне пошкодження верхнього шару нігтьової пластини фрезами також стоншують її та сприяють подальшим наслідкам. Негативно може вплинути і переношування покриття, але це вже про відповідальність самого клієнта", — наголошує Євгенія Аврамкіна.

Насправді гель-лак безпечно носити до двох тижнів. Через 15 днів змінюється хімічний склад покриття, що може негативно вплинути на нігтьове ложе, спричинити алергічні реакції та навіть бактеріальне інфікування.

Гель-лак на ногах

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"Гель-лак на ногах, особисто для мене, — тема важлива та відповідальна, тому я проти цієї "краси". В порівнянні з покриттям на руках, наші ноги кожного дня отримують великі навантаження: носіння взуття спричиняє додатковий тиск та тертя. Покриттям ми провокуємо додаткове навантаження на пластину, обмежуємо її в еластичності та частково змінюємо її анатомічну форму, що призводить до деформацій, вростання, відслойок, гематом та інших проблем подологічного характеру", — каже подологиня. "Допустимо порадувати себе яскравим дизайном влітку, виключно поки ви носите відкрите, зручне взуття без підборів. Але я все ж таки за природну красу та гігієнічний педикюр".

Чи потрібно нігтям "відпочивати" від гель-лаку

Найшвидший нігті ростуть у дитячому віці, а приблизно після 20 років їх ріст починає поступово сповільнюватись. В середньому за місяць ніготь відростає до трьох міліметрів, за умови відсутності патологічних змін чи захворювань. Повне оновлення нігтя у здорової людини відбувається за 3-5 місяці на руках та за 10-12 місяців на ногах.

"Як правило клієнти роблять манікюр та корекцію покриття раз на місяць. Нова нігтьова пластина, що не має покриття, відростає здоровою та неушкодженою, за умови дотримання всіх правил у виконанні процедури. Тому "відпочинку" нігті на руках не потребують. Але при появі будь-яких, навіть незначних змін, обовʼязково рекомендується зняти покриття та звернутися за консультацією до спеціаліста-подолога", — радить Євгенія Аврамкіна.

Як бачимо, нігті на ногах відростають повільніше, тому там легко переносити покриття. Іноді жінки місяцями носять гель-лак, поки він дуже сильно не відросте, особливо це актуально влітку, коли ми усі носимо відкрите взуття.

"Враховуючи постійне носіння взуття та навантаження, на мою думку, як спеціаліста, покриття на ногах не доречне та несе великий ризик. А тим паче категорично забороняється нарощувати чи покривати лаком відсутні фрагменти нігтя, додатково створюючи сприятливе середовище для бактерій та інфекцій", — каже подологиня.

Якість матеріалу і професійність майстрів

Фото: Freepik

Манікюр та педикюр — це процедури, які при непрофесійності майстра або при недотриманні безпечного виконання процедури, можуть мати низку неприємних наслідків. Процедура накладання гель-лаку є звичною, проте може бути небезпечною за певних умов, перш за все, через використання лампи. Лампи для сушіння виділяють UVA-промені, які можуть спричинити опік нігтьової пластини. Ще одним неприємним результатом манікюру або педикюру з покриттям може бути грибок, який може з'явитись внаслідок сушіння лампою, погано продезінфікованих інструментів, непрофесійності майстра або неякісного манікюру.

"Матеріали, обладнання, дотримання гігієнічних норм, дотримання всіх етапів обробки інструментів багаторазового використання, досвід та навички майстра — це запорука здоровʼя ваших нігтів та шкіри", — наголошує подологиня.

Саме тому важливо мати свого майстра, в професійності якого ви впевнені. Крім того, ви маєте знати, які ознаки та симптоми потребують негайного зняття матеріалу та консультації спеціаліста.

"На мою думку важливо спілкуватися з клієнтом на етапі консультації та пояснювати, як правильно доглядати за своїми нігтями від процедури до процедури, в домашніх умовах", — наголошує подологиня.

Якщо ви маєте проблеми з нігтями, не намагайтесь замаскувати проблему за товстим шаром гель-лаку, краще зверніться до спеціаліста, який виявить причину та порекомендує варіанти її вирішення. І пам'ятайте, доглянуті нігті не обов'язково мають бути кольоровими, тому записуючись на наступний педикюр, добре подумайте, чи потрібне вам покриття.

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