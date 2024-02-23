Для шкіри, серця та суглобів: 9 доведених переваг лосося для здоров'я

Лосось — популярна риба, відома своїм насиченим смаком і вмістом омега-3 жирних кислот. Виявляється, регулярне вживання лосося може суттєво покращити ваше здоров'я.

Лосось з його унікальною рожево-помаранчевою м'якоттю має насичений смак. Цей сорт риби може бути частиною збалансованого харчування, оскільки він багатий на білок і жирні кислоти омега-3. Оскільки лосось багатий на поживні речовини, він корисний для серця, шкіри та для здоров'я загалом. Про те, як саме вживання лосося може покращити ваше здоров'я пише Health Shots.

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І дикий лосось, і той, який вирощений на фермі, містить найважливіші поживні речовини, від кальцію до калію. Але харчова цінність цих двох сортів може мати невеликі відмінності. Наприклад, за даними Міністерства сільського господарства США (USDA), лосось, спійманий у дикій природі, містить трохи більше білка: у 100 грамах такого лосося міститься 25,4 грама білка, 100 грамів дикого лосося дають 21 грам білка. Крім високого вмісту білка, вживання лосося приносить низку переваг для здоров'я.

Здоров'я серця

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Жирні кислоти омега-3, які містяться в лососі, можуть знизити кров'яний тиск і нормалізувати рівень холестерину. Таким чином, вони можуть звести до мінімуму ризик серцево-судинних захворювань, каже дієтолог Пріті Нагар .

Пам'ять та когнітивні функції

Жирні кислоти омега-3 лосося сприяють збереженню пам'яті та здоров'ю мозку. Вони можуть знизити ризик вікового зниження когнітивних функцій.

Здоров'я очей

Жирні кислоти омега-3, що містяться в лососі, можуть допомогти зберегти здоров'я очей. За словами експерта, вони допомагають знизити ризик дегенерації жовтої плями, спричиненої віком.

Здоров'я суглобів

Завдяки своїй протизапальній дії, жирні кислоти омега-3 допомагають поліпшити здоров'я суглобів, а також зменшити симптоми артриту.

Поживна цінність

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Лосось містить необхідні поживні речовини для підтримки здоров'я всього організму. До списку входять вітаміни групи B, калій і цинк.

Контроль ваги

Високий вміст білка в лососі може допомогти відчути себе ситим, що може допомогти вам контролювати вагу.

Здоров'я шкіри та волосся.

Білок лосося і жирні кислоти омега-3 допомагають підтримувати здоров'я шкіри та волосся. Згідно з дослідженням 2018 року, опублікованим у журналі Nutrients , астаксантин, що міститься в лососі, може діяти як антиоксидант. Це може допомогти зменшити появу зморшок, водночас покращуючи еластичність шкіри та захищаючи клітини шкіри від пошкоджень.

Зменшення запалення

Жирні кислоти омега-3 мають протизапальні властивості. За словами експерта, вони можуть допомогти зменшити запалення в усьому організмі.

Здоров'я кісток

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Вітамін D, що міститься в лососі, також допомагає підтримувати здоров'я кісток. Він може захистити від остеопорозу — стану, за якого кістки стають слабкими і крихкими.

Які побічні ефекти від вживання лосося?

За словами експерта, вживання лосося загалом безпечне і приносить низку переваг для здоров'я. Однак можуть виникнути деякі побічні ефекти:

Вміст ртуті. Лосось краще їсти в помірних кількостях, особливо маленьким дітям і вагітним жінкам, оскільки деякі сорти можуть містити ртуть.

краще їсти в помірних кількостях, особливо маленьким дітям і вагітним жінкам, оскільки деякі сорти можуть містити ртуть. Алергія. Щоб звести до мінімуму алергічні реакції, людям з алергією на рибу слід уникати вживання лосося та інших морепродуктів.

Щоб звести до мінімуму алергічні реакції, людям з алергією на рибу слід уникати вживання лосося та інших морепродуктів. Ризик зараження паразитами. Вживання в їжу сирого або недовареного лосося підвищує ймовірність зараження паразитичними інфекціями, тому дуже важливо переконатися, що риба приготована правильно.

Загалом лосось є чудовим доповненням до здорового харчування, але їжте його помірно і готуйте правильно.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.