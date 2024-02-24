Не проти повернутися: принцу Гаррі "дуже нудно" в США, — експерт

Син короля Великої Британії Чарльза ІІІ хотів би повернутися до своїх обовʼязків. Втім, його родичі в Європі та дружина Меган Маркл виступають проти цього.

Принц Гаррі "дуже нудьгує" в Каліфорнії і "сумує за тим, як він був членом королівської сім’ї" у Великобританії. Про це пише The Mirror.

Повідомляється, що менший син британського короля Чарльза ІІІ розглядав можливість повернутися до Великої Британії, але його не підтримують у цьому королівські родичі.

За словами письменника Тома Квінна, герцог Сассекський відчуває "велику нудьгу" у США, куди перебрався у 2020 році. Зокрема, батько двох дітей розглядає можливість тимчасового повернення до Європи.

Принц Гаррі Фото: Archwell

На думку Квінна, Гаррі дуже сумує за своїми королівськими обов’язками і вважає, що зможе "зберегти свою цінність", повернувшись у Велику Британію в якийсь момент.

Це сталося на тлі чуток про те, що герцог Сассекський думав про допомогу своїй родині під час хвороби батька, якому на початку 2024 року діагностували рак. Втім, джерела в Букінгемському палаці відкинули будь-які шанси на його повернення.

Скандальні мемуари принца Гаррі "Запасний" Фото: Getty

"Це єдине, чому він навчений", — коментує королівський автор нудьгу Гаррі за обовʼязками.

Зокрема, Квінн розповів, що герцог Сассекський був дуже засмучений, коли дізнався про важку хворобу батька. Попри це, він не зможе повернутися остаточно назад.

"Сім'я більше не довіряє йому, і, крім того, Меган категорично проти цього", — зазначив Том Квінн.

Після переїзду до Канади, а потім до США, герцоги Сассекські уклали мільйонні угоди зі Spotify та Netflix. З першими колишня акторка записувала подкаст "Архетипи", проте їхня співпраця вже закінчилася. А з Netflix подружжя створило документальний серіал про своє життя.

Постер серіалу "Гаррі та Меган" Фото: Netflix

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ звернувся до українців у другі роковини повномасштабного російського вторгнення.

Також Фокус писав про перепони на шляху до примирення принца Гаррі з королівською родиною.