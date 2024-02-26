Експерт оцінив ймовірність примирення Кейт Міддлтон і Меган Маркл

Раніше повідомлялося, що дружина принца Гаррі йде на примирення з принцесою Уельською. Остання перенесла операцію на початку 2024 року і відновлюватиметься до Великодня.

За словами королівського експерта, хороші стосунки Меган Маркл і Кейт Міддлтон ніколи не повернуться. Про це пише Fox News.

Чутки про те, що герцогиня Сассекська йде на примирення з принцесою Уельською, були спростовані королівським коментатором Кінсі Шофілдом, який стверджує, що дружини принца Гаррі та принца Вільяма "ніколи не будуть друзями".

"Меган Маркл не спілкувалася з принцесою Уельською. Оскільки принцеса наразі перебуває на стадії одужання, для Меган було б дуже невідповідним моментом для будь-яких заходів", — вважає експерт.

Шофілд додав, що дружина принца Вільяма після перенесеної операції в січні 2024 року повертається до своєї рутини. Зокрема, вона читає електронні листи, затверджує розклад, виконує певні домашні обовʼязки.

"Необхідність долати ураган, яким є Меган Маркл, не входить до її порядку денного", — зазначив королівський коментатор.

Принц Гаррі та принц Вільям з дружинами Фото: Getty Images

Раніше джерела повідомили, що колишня американська акторка намагалася "простягнути оливкову гілку" принцесі Уельській, а також своєму тестю, королю Великої Британії Чарльзу ІІІ.

Проте скандальні мемуари принца Гаррі "Запасний" та інтервʼю Опрі Вінфрі стали остаточною причиною для розриву між родичами.

Принц Гаррі та принц Вільям з дружинами Фото: Getty Images

Втім, на думку Шофілда, у Кетрін завжди буде місце "в серці для Гаррі", адже вона знала зовсім іншого брата чоловіка.

Нагадаємо, принц Вільям дав рідкісний коментар про Кейт Міддлтон після її госпіталізації.

Також Фокус писав про бажання принца Гаррі повернутися до виконання королівських обовʼязків.