Княгиня Монако Шарлін відвідала благодійний захід у чорному елегантному образі (фото)

Клатч монаршої персони коштує понад чотири тисячі доларів. Раніше повідомлялося, що Шарлін витрачає значні суми на свій гардероб.

Княгиня Монако Шарлін продемонструвала елегантний образ. Знімки зʼявилися на офіційному акаунті монаршої родини в Instagram.

Дружина князя Альбера ІІ обрала блискучий штанний костюм для появи на благодійному вечорі Фонду княгині Монако Шарлін і дітей спортивного клубу "Куршевель".

До королівської персони приєднався її чоловік, князь Альбер ІІ. Однойменний фонд княгині Шарлін працює над порятунком і зміною життя молодих людей будь-якого походження за допомогою освіти та спорту.

Для появи мама двох дітей обрала укорочений піджак і комбінезон без бретелей. Костюм був зроблений зі структурованого чорного матеріалу.

Також Шарлін взула металеві туфлі з гострими носками Gianvito Rossi та додала до вечірнього образу лаконічний світлий клатч Bella Rosa Milan x Micaela за понад чотири тисячі доларів, за даними Royal Fashion Police.

Зокрема, монарша персона зробила легкий макіяж та традиційно уклала своє світле волосся.

Княгиня Монако Шарлін відвідала захід свого благодійного фонду

Тим часом князь Альбер ІІ, з яким Шарлін виховує двох дітей, обрав для появи класичний діловий костюм з білою сорочкою.

Княгиня Монако Шарлін відвідала захід свого благодійного фонду Фото: Instagram @palaisprincierdemonaco

Нагадаємо, княгиня Монако вийшла на публіку в діловому штанному костюмі.

Також Фокус писав про схожість княгині Монако та Грейс Келлі.