Емма Вотсон продемонструвала стильний весняний образ (фото)

Зірка циклу фільмів про Гаррі Поттера відвідала fashion-подію в Італії. Вона показала, як носити світлий тренч навесні.

33-річна британська акторка Емма Вотсон відвідала Міланський тиждень моди 2024. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Гаррі Поттера" зʼявилася на публіці в бежевому тренчі та світло-блакитних джинсах. Вотсон доповнила майже весняний образ фіолетовим джемпером, щоб додати яскравості, і взула темно-сині кросівки.

Волосся британської знаменитості було розпущене. Вона додала до образу сонцезахисні окуляри. Також Емма носила маленьку чорну сумочку Prada та зробила легкий макіяж.

Емма Вотсон Фото: Getty Images

Останній фільм зірки екрану "Маленькі жінки" вийшов у 2019 році.

Попри перерву в зйомках фільмів, вона рекламує продукцію Prada, а також отримала ступінь магістра творчості в Оксфордському університеті, де написала п’єсу.

Емма Вотсон Фото: Getty Images

Нещодавно знаменитість також об’єднала зусилля зі своїм братом Алексом, щоб створити бізнес під назвою Renais з виготовлення джину із переробленого винограду з виноградників, зокрема винограду їхнього батька Кріса у Франції.

Більшу частину свого дитинства акторка провела в Оксфордширі, живучи там зі своєю матір'ю Жаклін з п'ятирічного віку і відвідуючи міські школи.

Нагадаємо, Емма Вотсон з братом відвідала Вімблдон.

Також Фокус писав про появу Емми Вотсон на церемонії вступу в Оскфорд.