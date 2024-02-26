Емма Вотсон продемонструвала стильний весняний образ (фото)
Зірка циклу фільмів про Гаррі Поттера відвідала fashion-подію в Італії. Вона показала, як носити світлий тренч навесні.
33-річна британська акторка Емма Вотсон відвідала Міланський тиждень моди 2024. Про це пише Daily Mail.
Зірка "Гаррі Поттера" зʼявилася на публіці в бежевому тренчі та світло-блакитних джинсах. Вотсон доповнила майже весняний образ фіолетовим джемпером, щоб додати яскравості, і взула темно-сині кросівки.
Волосся британської знаменитості було розпущене. Вона додала до образу сонцезахисні окуляри. Також Емма носила маленьку чорну сумочку Prada та зробила легкий макіяж.
Останній фільм зірки екрану "Маленькі жінки" вийшов у 2019 році.
Попри перерву в зйомках фільмів, вона рекламує продукцію Prada, а також отримала ступінь магістра творчості в Оксфордському університеті, де написала п’єсу.
Нещодавно знаменитість також об’єднала зусилля зі своїм братом Алексом, щоб створити бізнес під назвою Renais з виготовлення джину із переробленого винограду з виноградників, зокрема винограду їхнього батька Кріса у Франції.
Більшу частину свого дитинства акторка провела в Оксфордширі, живучи там зі своєю матір'ю Жаклін з п'ятирічного віку і відвідуючи міські школи.
Нагадаємо, Емма Вотсон з братом відвідала Вімблдон.
Також Фокус писав про появу Емми Вотсон на церемонії вступу в Оскфорд.