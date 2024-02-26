Роберт Дауні-молодший публічно подякував дружині (відео)

Роберт та Сьюзан одружені з 2005 року та виховують двох спільних дітей. Також в актора є син від попереднього шлюбу.

58-річний американський актор Роберт Дауні-молодший подякував дружині у своїй промові під час нагородження за чоловічу роль другого плану в "Оппенгеймері" на Screen Actors Guild Awards.

Зірка "Залізної людини" та 50-річна Сьюзан Левін Дауні одружені з 2005 року.

Актор спершу подякував своїм колегам, включаючи Джеймі Фокс, Гвінет Пелтроу, Джоді Фостер, Аннет Бенінг, Кілліана Мерфі та Емілі Блант, перш ніж додати ім'я своєї дружини до списку.

Роберт Дауні-молодший з дружиною Фото: Getty Images

"Тепер чому я додав ім’я моєї дружини до цього списку надзвичайно талановитих митців, у яких я так багато навчився за останні 40 років?" – запитав Роберт.

"Це тому, що протягом 22 років вона бездоганно зображувала здорову та раціональну людину, яка щаслива в шлюбі з актором", — додав він.

Роберт Дауні-молодший публічно подякував дружині

Перша зустріч пари відбулася на знімальному майданчику трилера 2003 року "Готика".

Роберт Дауні-молодший, Кілліан Мерфі та Емілі Блант забрали чергові нагороди за "Оппенгеймер" Фото: Getty Images

У картині Крістофера Нолана Дауні зіграв Льюїса Штрауса, голову Комісії з атомної енергії.

У Роберта та Сьюзан підростають двоє дітей — син Екстон Еліас і дочка Ейврі Роель. Також у голівудського актора є син Індіо від колишньої дружини Дебори Фальконер.

Дауні-молодший подякував своїй дружині, коли на початку 2024 року отримав нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану на "Золотому глобусі".

Роберт Дауні-молодший з дружиною Сьюзан

"Якщо говорити про мотиваторів, то моя головна опікунка, Сьюзан Дауні", — зазначив він.

Нагадаємо, Роберт Дауні-молодший з дружиною вийшли на публіку.

Також Фокус писав про роман Сари Джессіки Паркер та Роберта Дауні-молодшого.