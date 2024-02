Педро Паскаль зізнався, що напився, під час промови на SAG Awards 2024 (відео)

Актор чилійського походження забрав одну з нагород на церемонії вручення. Його відзначили за роль у серіалі "Останні з нас".

48-річний американський актор Педро Паскаль забрав одну зі статуеток на 30-тій церемонії нагородження премією SAG Awards 2024. Виголошуючи промову, він насмішив публіку, зізнавшись, що перед цим забагато випив алкоголю.

Актор чилійського походження переміг у номінації "Найкращий актор у драматичному серіалі" (у картині "Одні з нас"). Отримуючи статуетку, Паскаль зізнався, що трохи п'яний і зараз його охоплює панічна атака.

Педро випередив трьох акторів "Спадкоємців", включаючи Кірана Калкіна, Браяна Кокса та Меттью Макфед’єна, та Біллі Крудапа з "Ранкового шоу".

Паскаль, який пив текілу, дуже здивований результатом, оскільки сказав: "Це неправильно з кількох причин. Я трохи п'яний. Я думав, що можу напитися".

Педро Паскаль

"Я роблю із себе дурня, але велике вам спасибі за це! Я в профспілці з 1999 року, тому це неймовірна честь", — продовжив він. "До всіх номінантів, зараз я не можу згадати жодного з ваших імен".

Американський актор стримував сльози, дякуючи родині, але швидко завершив свою "п’яну" промову, пожартувавши: "У мене станеться панічний напад, і я піду".

Після перемоги Педро зізнався, що практично не памʼятає своєї промови на сцені.

Педро Паскаль Фото: Скріншот Педро Паскаль Фото: Скріншот

Паскаль збирається повторити свою роль у другому сезоні The Last of Us, виробництво якого заплановано на 2024 рік.

