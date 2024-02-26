"Особливий звʼязок": як Кейт Міддлтон допомагає королю Чарльзу ІІІ одужувати

Британському монарху діагностували рак. Тим часом його невістка перенесла операцію на черевній порожнині.

У той час як багато шанувальників королівської родини Великої Британії сподівалися на хороші новини від Кейт Міддлтон або короля Чарльза III на тлі їх одужання, вони також задавалися питанням, як принц Вільям справляється з тим, що він головна людина, яка допомагає своїм хворим родичам. Але інсайдер розповів Closer Weekly, що принц Уельський не єдиний, хто піклується про британського монарха. Джерело зізналося, що принцеса Кейт також допомагала одужати свекру, поки сама ж відновлювалася після операції на черевній порожнині.

"Вона ставиться до нього, як до батька, а не до короля, що він цінує. Вона йому часто телефонує", — розповів інсайдер, додавши, що Кетрін, чим могла, допомагала йому одужати.

"Вони створили особливий зв’язок. Кейт, безсумнівно, дочка, якої в нього ніколи не було", — додає джерело.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми Фото: Getty Images

Інсайдер наголосив, що в британського короля хороше почуття гумору, а невістка може розсмішити його.

"Вона швидко одужує і повільно повертається до своїх повсякденних справ", — розповідає джерело.

Як відомо, дружина принца Вільяма повернеться до публічних обовʼязків уже після Великодня.

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ не спілкується з дітьми принца Гаррі.

Також Фокус писав про підтримку королем Чарльзом ІІІ України.