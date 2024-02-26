Топ-3 моделі спідниць, які стилісти рекомендують придбати цієї весни

Спідниці — це вічно популярний елемент жіночого гардероба, який набуває особливої актуальності з приходом тепла. У гардеробі кожної жінки завжди знайдеться, хоча б одна спідниця, яку вона обожнює.

Звісно, з приходом нового сезону, змінюються і тренди на фасони, моделі, кольори та тканини з яких виготовляють цей одяг. Саме тому стиліст Юлія розповіла, на які варіанти спідниць варто звернути увагу весною 2024 року.

Спідниця до колін з розрізом

Спідниця до колін з розрізом — це сучасний тренд, який можна побачити у багатьох модних колекціях. Цей стиль додає спокусливості та жіночної елегантності образу. Вибираючи таку спідницю, важливо враховувати ваш стиль та тип фігури, щоб підібрати оптимальну довжину та фасон.

Модні дизайни створюють яскраві кольори, принти та текстуру тканин, які додають оригінальності образу. Цей варіант спідниці можна комбінувати з різними верхами та взуттям, створюючи стильні та модні образи.

Носити таку спідницю можна з обтягуючою блузою або топом для балансу. Також можна додати в образ каблуки, або вибрати балетки, чи кросівки для більш спортивного стилю.

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Спідниця в стилі 50-х

Для того, щоб створити стиль 50-х років, ви можете вибрати спідницю-сонце або спідницю в стилі кругового вирізу, яку часто носили в ті часи. Обов'язковим елементом будуть висока талія та широкий пояс. Варто підбирати спідницю в яскравих кольорах або з веселим принтом, який був популярним в 50-х роках. Крім того, можна додати красиву блузу або топ із вишивкою або квітковим принтом, щоб створити повний образ в стилі 50-х років. Також можна додати стильний ковбойський пояс і взуття на підборах для завершення образу. Не забувайте про аксесуари, такі як намисто або сережки в ретро стилі, щоб підкреслити аутентичність вашого образу.

Прозора спідниця

Прозорі спідниці — це один із трендів моди на весну 2024 року. Цей варіант спідниці може мати різні варіації, від довгих до коротких, з різними візерунками та декоративними елементами. Прозорі спідниці дадуть можливість створювати ефектні образи, які привертатимуть увагу. Прозору спідницю можна стильно поєднати зі штанами або легінсами, які допоможуть зменшити прозорість. Також, можна носити її з білими або чорними трусиками, які підкреслять її дизайн. Не забувайте про вибір правильного нижньої білизни, щоб виглядати елегантно і стильно. Залежно від вашого стилю, прозору спідницю можна поєднати із футболкою чи блузою, або з білою сорочкою для створення жіночного і елегантного образу.

Нагадаємо, раніше ми писали, з чим носити базовий тренч. Крім цього, Фокус писав, що стилісти назвали топ-10 речей, які варто придбати у свій гардероб цієї весни