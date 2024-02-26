Які принти будуть у тренді сезону весна-літо 2024

Весна вже близько, а це означає, що час оновити свій гардероб. Звісно мода не стоїть на місті і з року в рік доводиться поповнювати свій гардероб новими моделями, принтами та кольорами.

Щоб не прогадати, що буде в моді весною 2024 року, стиліст Вікторія Виговська поділилася, яким принтам у цьому сезоні варто надавати перевагу.

Ретро горох

Ретро-тренд у горошок повертається в моду, і багато дизайнерів включають цей класичний принт у свої колекції. На сукнях, топах чи аксесуарах візерунок у горошок додає веселощів і ностальгії будь-якому вбранню. За словами стиліста, це варіант не надто дрібного, не надто великого гороху, що представлений у контрастному поєднанні чорного та білого.

Квіти в ефекті негативу

Квіти в негативному ефекті — це неординарна та цікава тема в моді. Як пояснює стиліст, це коли замість звичайного візерунка бренди пропускають квітковий принт через фільтр негативу.

Квітковий принт в ефекті негативу є дуже цікавим і стильним вибором для одягу. Щоб створити гармонійний образ, рекомендується поєднувати цей принт з простими й монохромними елементами одягу. Наприклад, можна поєднати шорти або спідницю з квітковим принтом з білою або чорною блузою. Також можна додати яскраві аксесуари або взуття для додаткової цікавості.

Картатий візерунок

Картатий візерунок на одязі — це популярний дизайн, який складається з різноманітних геометричних фігур, які повторюються на тканині. Цей візерунок може бути різних кольорів і розмірів, і використовується як у повсякденному, так і у вечірньому одязі. Картаті візерунки зазвичай створюють візерункові образи, додаючи вбранню цікавий і стильний вигляд.

З року в рік картатий візерунок на одязі стає популярним трендом. В цьому сезоні особливо актуальні великі клітини та яскраві кольори. Сьогодні цей принт з’являється не тільки у форматі сорочок та плащів, а й на легких сукнях корсетах та пишних спідницях. Ви можете підібрати собі сукню, спідницю або сорочку з великими клітинами, щоб створити стильний образ. Не забувайте також про аксесуари, які можуть підкреслити ваш образ.

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Леопард

Леопардовий принт завжди залишається в тренді і є класичним варіантом. Він може додати трохи зухвалості та стилю до будь-якого вбрання. Чи то жакет, сукня, черевики або навіть сумка з леопардовим принтом, це завжди буде модним акцентом. Леопардовий принт легко поєднувати з однотонними речами, такими як чорні або бежеві штани або спідниці. За словами стиліста, у прийдешньому сезоні леопардовий принт має усі шанси підкорити серця багатьох дівчат.

Смужка

Стиліст також відзначає, що на весні домінуватиме варіант тонких смуг, він з’являтиметься на сорочках, костюмах та зухвалих краватках.

Тонка смужка на одязі – це один із актуальних трендів. Вона може бути використана як у класичних, так і в сміливіших і сучасних образах. Наприклад, тонка смужка може бути додана на штани, блузку, сукню або навіть взуття. Цей елемент дизайну надасть вашому образу стильного та модного вигляду. Головне — не перестаратися із кількістю смужок, щоб не створити надто завантажений образ.

Цей принт ви можете поєднувати з різними речами, наприклад, чорними штанами або спідницею і білими кедами або туфлями. Також можна підібрати блузу або сорочку у відтінку тонкої смуги для стильного образу.

Нагадаємо, раніше ми писали, які моделі штанів будуть у моді у 2024 році. Крім цього, Фокус писав, які спідниці будуть в моді весною 2024.