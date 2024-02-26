Актриса Джоелі Річардсон дала відверте інтерв'ю про смерть сестри та самотність

Джоелі — дочка відомої актриси Ванесси Редгрейв. Її сестра, актриса Наташа Річардсон, загинула 2009 року.

Акторка Джоелі Річардсон, зірка серіалів "Тюдори" і "Пісочна людина", дала відверте інтерв'ю, розповівши про те, як переживала смерть сестри, Наташі Річардсон, і про те, як залишилася сама в 59 років. Джоелі — дочка відомої актриси Ванесси Редгрейв, яка два роки тому отримала нагороду з рук принца Вільяма. Про це пише Tatler.

Джоелі Річардсон, яка зіграла у фільмах "Патріот", "Король Ральф", "Дівчина з татуюванням дракона" та багатьох інших, зізналася, що щосили намагалася знайти агента після повернення до Великої Британії після смерті своєї сестри Наташі, і розповіла, що знову самотня у віці 59 років після низки розчарувань.

Джоелі Річардсон для Tatler

Сестра Джоелі померла в березні 2009 року. Актриса Наташа Річардсон трагічно загинула в 45 років, отримавши важку травму на гірськолижному схилі в Канаді. Її чоловік Ліам Нісон більше так і не одружився. У пари є двоє дітей — Майкл і Деніел.

Ванесса Редгрейв, Наташа Річардсон, Джоелі Річардсон і Франко Неро Фото: Getty Images

Після цієї новини Джоелі віддала перевагу театру перед телебаченням, почасти через те, що була ближчою до своїх племінників.

"З погляду кар'єри це був нерозумний вибір — переходити від основного телебачення до участі в якомусь позабродвейському театрі, але це було те, чим я найбільше хотіла займатися тоді", — зізналася актриса.

Через кілька років вона вирішила повернутися в Англію, і довго не могла знайти агента.

Джоелі Річардсон

"Прорватися на англійський ринок було... іронічно, тому що багато компаній американські, але це було дуже складно. Я зіграла безліч дрібніших ролей, щоб продовжувати працювати, тому що мені більше не хотілося перебувати далеко від дому і близьких місяцями поспіль", — зізналася вона.

Зірка "Тюдорів" розповіла, що зараз, у 59 років, залишилася сама.

"Я ніколи не говорю про своє особисте життя, тож могло скластися враження, що його немає. У мене був барвистий і сповнений пригод час. Але після свого першого шлюбу, я так і не вийшла заміж. Мені пропонували, але це мені ніколи не здавалося правильним. Я зустрічалася з кимось останні кілька років, але минулого літа ми розлучилися", — сказала актриса.

Джоелі Річардсон

У 2020 році вона зустрічалася з власником Evening Standard Євгеном Лебедєвим, також у неї є 31-річна дочка Дейзі від її колишнього чоловіка Тіма Бевана.

Джоелі і Наташа — доньки відомої британської акторки Ванесси Редгрейв і покійного режисера Тоні Річардсона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про акторські династії Голлівуду. Родоначальником династії Редгрейв були актори німих фільмів Рой Редгрейв і Дейзі Скудамор. Майкл Редгрейв отримав лицарське звання, був номінований на "Оскара" і BAFTA, знімався у Гічкока, а його гру на сцені критики називали "найбільшою".