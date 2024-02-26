Уникайте за всяку ціну: експерти назвали найшкідливішу випічку для вашого здоров'я

Випічка охоплює широкий спектр різноманітних страв: від хліба і булочок до печива та тортів. Хоча багато хлібобулочних виробів можна вживати в помірних кількостях навіть у рамках збалансованої дієти, є деякі види, які слід назавжди виключити зі свого раціону.

Потенційно шкідлива випічка часто містить велику кількість рафінованого цукру, насичених жирів та інших оброблених інгредієнтів. Усі ці інгредієнти за надмірного вживання можуть сприяти виникненню різних проблем зі здоров'ям, серед яких ожиріння, серцево-судинні захворювання та підвищений ризик розвитку діабету.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Дієтолог Ліза Річардс і доктор медичних наук Джессі Федер розповіли про два хлібобулочні вироби, які можуть завдати шкоди вашому здоров'ю.

Торти

Фото: Freepik

Бісквітні, шоколадні, з різною начинкою та кремом... Торти часто потрапляють до категорії хлібобулочних виробів, надмірне вживання яких може мати негативні наслідки для здоров'я. Ці чудові ласощі зазвичай містять велику кількість рафінованого цукру, шкідливих жирів і просто величезну кількість калорій.

"Кондитерські торти спричиняють запальні процеси і шкідливі для здоров'я кишківника через високий вміст цукру і рафінованого борошна. Ці інгредієнти сприяють швидкому підвищенню рівня цукру в крові, спричиняючи викид інсуліну і потенційно спричиняючи хронічне запалення", — каже Річардс.

Фото: Freepik

"Незбалансований кишковий мікробіом, що виникає в результаті дієти з високим вмістом солодких та оброблених харчових продуктів, може призвести до шлунково-кишкових проблем і подальшого запалення. Трансжири, що часто трапляються в кондитерських виробах, можуть посилити запалення і негативно впливати на цілісність слизової оболонки кишківника", — каже Річардс.

Безумовно, ви можете з'їсти шматочок на свій день народження або інше свято, проте надмірно захоплюватися цим видом випічки не варто.

"Загалом, регулярне вживання кондитерських виробів може порушити здоров'я кишківника, сприяти запаленню та збільшити ризик різних проблем зі здоров'ям", — зазначає дієтолог.

Печиво

Фото: Freepik

Багато магазинних видів печива містять рафінований цукор, шкідливі жири та часто не мають суттєвої харчової цінності. Регулярне вживання такого печива може сприяти збільшенню ваги, оскільки воно часто калорійне. Воно часто містить підсилювачі смаку та різні солодкі наповнювачі, що може призвести до переїдання.

Федер каже, що в печиві "зазвичай багато жирів, цукру і калорій. А велика кількість калорій у цих продуктах може з часом призвести до небажаного збільшення жиру".

Хоча час від часу насолоджуватися печивом може бути чудовим задоволенням, поміркованість і вибір домашніх варіантів зі здоровішими інгредієнтами можуть допомогти знайти баланс між задоволенням потреб ласунів та підтримкою гарного самопочуття і здоров'я.

Нагадаємо, дієтологи розповіли, чого не вистачає організму, коли вам дуже хочеться солодкого

Раніше Фокус писав про те, що повне виключення з раціону або різке обмеження вуглеводів у підсумку дасть відсутність сили й енергії, а щоб підживитися, ви будете відчувати нездорову тягу до солодкого.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.