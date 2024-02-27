Марина Арістова зізналася, чому розлучилася після 13 років шлюбу (відео)

Марина Арістова розповіла усю правду про стсоунки з Юрієм Арістовим та назвала причину розлучення. Як виявилося чоловік їй забороняв працювати на телебачені та зраджував. Останні три роки Марина готувалася до розлучення, але не втрачала надію зберегти сім'ю.

38-річна телеведуча, блогерка та ексучасниця шоу "Холостяк" Марина Арістова вперше після розлучення розповіла, що стало причиною розриву стосунків після 13 років шлюбу з політиком та бізнесменом Юрієм Арістовим. Подробицями особистого життя вона поділилася в інтерв’ю Аліни Доротюк.

Зокрема, Марина зізналася, що негаразди в родині почалися ще 3-4 роки тому.

"Це довге виважене рішення, яке тягнулося в районі 3-4 років, мабуть. Перше чому. Це почалося дуже давно, ще коли ми разом почали робити родинний бізнес, це були наші ресторани. Я до заміжжя працювала керуючою в ресторанах інших людей, не своїх, тільки у шлюбі ми з чоловіком побудували наші ресторани. І перші конфлікти почалися на роботі", — зізналася Арістова.

Тоді пара почала сваритися через роботу. На цьому зявилися перші непорозуміння. Блогерка також зізналася, що останні роки життя з Юрієм вони жили як сусіди. Все тому, що він жив на роботі, а вона займалася своїм життям і життя дітей.

Арістова також уточнила, що спочатку була криза на роботі, а потім була криза, тому що він був проти її роботи на телебаченні.

"Він говорив, що це херня, вона не приносить стільки грошей, скільки ти можеш заробити у ресторані", — розповіла Арістова.

Наступні проблеми у сім’ї почалися, коли Юрій пішов у політику. Спочатку він весь час пропадав у навчанні та справах, а згодом знайшов собі коханку.

"Мій чоловік дуже змінився, коли пішов у політику. Взагалі ніколи не пускайте чоловіків у політику, нічого гарного там немає. Немає там оточення нормального, немає там дружби. І взагалі, мені здається, люди коли туди потрапляють у них їде дах. У мене чоловік просто зійшов з розуму. І в якийсь момент, перший рік він розривався, а через рік була зрада. Бо у політиці, що? У політиці всі мають коханок і це круто. І типу, ти класний парєнь. У тебе є коханка? Ти молодець. Ти без коханки? Ну таке", — розповіла Арістова.

Фото: https://www.facebook.com/yuaristov/

Марина Арістова зізналася, що коханкою чоловіка виявилася приближена до родини жінка, яка знала і Марину, і їх дітей. Вона була незаміжня. Однак після першої зради Марина пробачила чоловіку.

"Коли я спіймала його на зраді, три роки тому. Він мені знаєш, що сказав? Та хто ти така, що ти дозволяєш собі мене критикувати, я Бог. На мене моляться пів країни. Хто ти така? Я кажу, будь ласка, не кажи так. Я ніколи не могла подумати, в страшному сні, що мій чоловік, якого я дуже кохала. Це було дуже боляче. Це був перший такий розкол", — зізналася Арістова.

Фото: https://tvoymalysh.com.ua/

Однак, після того пара продовжила стосунки, адже вже незабаром Юрій потрапив у лікарню. Під час першої хвилі ковіду, він захворів та опинився у реанімації, де ледь не помер.

"Перша хвиля ковіду і він три тижні пролежав у реанімації, помирав. Він не їв, не дихав, він помирав. Звідти він мені пише, життя, ти діти, я хочу додому, я скотиняка. Я пробачила", — зізналася Арістова.

Однак вже через деякий час Юрій знову зрадив з тією ж самою жінкою. Після цього моменту Марина почала готувати собі підгрунтя для розлучення. Вона зізналася, що боролася з бажанням розлучитися одразу і стримувала себе, адже розуміла, що на той момент, її впливовий чоловік може залишити її без нічого. Саме тому протягом 2-х років вона готувалася до розлучення. Прийшла Марина до чоловіка з повним пакетом документів, де чітко був розділений спільний бізнес та їх майно.

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Юрій та Марина Арістові Фото: https://afisha.bigmir.net/

Арістова також розповіла, що в якийсь момент на думки про розлучення її наштовхнула старша донька від першого шлюбу.

"У неї була криза, десь 17 років їй було, я відвела її до психолога. Десь через 5 сеансів вона мені каже, мам, я коли була мала, я була дурна. Я кажу, що? Вона каже, ти знаєш, мама ти звичайно так собі. Я кажу, я знаю, це чесно, я все ж таки себе теж люблю і я не кладу все своє життя на дітей. І вважаю, що це нормально. Тоді ти не живеш своє життя, а діти виростають. Але каже, класно, що ти вибрала себе тоді. Їй був 1 рік, коли я пішла від її тата. Класно, що ти не стала терпіти мого батька, класно, що ти стала тим, ким ти стала, і як мама, я буду трішки інша, але якщо я хоча б на 50% буду людиною як ти, це було б круто. І я не розумію, чому ти досі не розлучаєшся. І після цього я задумалася", — розповіла Арістова.

Крім цього, Марина Арістова поділилася історією, як вони познайомилися з Юрієм. Сталося це майже одразу після того, як Марина покинула шоу "Холостяк". Як з’ясувалося, Юрій не дивився шоу, тому не знав про популярність своєї коханої.

"Нас познайомили знайомі і в принципі все було дуже швидко. Він не дивився шоу "Холостяк". Ми вже десь через тиждень розмовляли про переїзд, мій з Одеси в Київ. Все було дуже швидко. Шикарне весілля було вже через 3,5 роки після нашого знайомства у нас вже була донька спільна", — зізналася Марина.

Фото: https://www.facebook.com/yuaristov/

Марина також розповіла, що тоді її чоловік не був олігархом, як всі говорять, навпаки після знайомства, вони ще разом виплачували кредити за машину.

"Він на той період займався тим, чим займається і зараз — це рибний бізнес. Імпорт рибних продуктів з усього світу. На ресторани, супермаркети. Це його основний бізнес був і є. До цього у нього був сувенірний бізнес. Але коли ми зустрілися, він все втратив, у нього були нормальні борги. Ми ще рік виплачували кредит на машину. 13 років тому — 2010-2011 рік. Це що мені приписують, що я вийшла заміж за олігарха, це абсолютно не правда. Але коли ми познайомилися, він сказав, я шукав тебе усе життя, ти мені народиш доньку і я задля тебе золоті гори зверну, тільки мотивуй, вір. І я така, окей", — розповіла Марина.

Одружилася пара вже після трьох років стосунків, коли у них вже була спільна донька. Тоді пара відгуляла гучне весілля на стадіоні Олімпійський. Як розповіла телеведуча, оренда стадіону обійшлася їм у 60 тисяч гривень. Загалом на святкування весілля вони тоді витратили 35 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Анна Трінчер розлучилася з Олександром Волошиним через рік після весілля. Крім цього, 62-річний ресторатор Савелій Лібкін розлучився зі своєю 30-річною дружиною.