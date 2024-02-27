Бьянка Цензорі послухала Кім Кардаш'ян: що вона зробила

Б'янка і Норт не раз з'являлися разом на публіці. У них склалися дружні стосунки, і дівчинка не приховує, що мачуха дуже їй подобається.

29-річна дружина репера Каньє Веста Б'янка Цензорі прислухалася до Кім Кардаш'ян, яка просила її скромніше одягатися поряд з її дітьми, і в Парижі, куди вирушила з чоловіком на підтримку його нового альбому "Vultures 1" разом з 10-річною Норт, мала значно скромніший вигляд, ніж зазвичай, пише Daily Mail.

Папараці помітили Б'янку і Норт у ресторані швидкого харчування Popeyes, а потім — у McDonalds.

Норт одягла чорну футболку з довгим рукавом і написом "Vultures Volume 1", хутряну шапку, чорні широкі штани і масивні чорні черевики.

Своєю чергою Цензорі обрала чорну куртку оверсайз, що доходила майже до середини стегна, чорні капронові колготки та гостроносі туфлі на шпильці.

Мачуха і падчерка перебували у чудовому настрої, трималися за руки і багато сміялися, базікаючи під час спільного прийому їжі.

Перед цим Норт разом із батьком виступила на сцені Accor Arena. В одній із пісень Каньє дівчинка заспівала цілий куплет і навіть знялася в кліпі.

Минулого тижня Норт в акаунті Кім Кардаш'ян поділилася постом у TikTok, на якому була зображена мачуха Б'янка в майже оголеному ансамблі. Дівчинка перемалювала обкладинку альбому батька. На ній Каньє одягнений у все чорне, а Б'янка стоїть спиною до камери абсолютно гола з прозорою вставкою в районі попереку.

Записка, датована 13 лютого 2024 року, мала заголовок: "За які три речі ви [sic] вдячні сьогодні?"

"Я вдячна за альбом VULTURES 1, тому що він шалено гарний. Я також вдячна чорним стерв'ятникам, тому що, якби стерв'ятників не було в живих, цей приголомшливий альбом не вийшов би. Нарешті, я вдячна за пісню "Карнавал", — написала Норт. При цьому в згаданій нею пісні є дуже вульгарні слова, а також відсилання до Білла Косбі та Р. Келлі, обом з яких було висунуто звинувачення в сексуальному насильстві.

Норт похвалила альбом батька і намалювала майже голу мачуху Фото: kim kardashian/tiktok

Так виглядає оригінал Фото: kanyewest/instagram

Після того як Кім розкритикували за подібне, вона видалила пост.

Раніше Фокус писав, що Бьянка Цензорі на показі в Мілані з'явилася в дуже відвертому і сміливому образі.