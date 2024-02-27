Бред Пітт "закоханий" в Інес де Рамон, — джерело

Пара вже почала жити разом у будинку актора. Уперше чутки про новий роман Пітта зʼявилися наприкінці 2022 року.

60-річний американський актор Бред Пітт "закоханий" в Інес де Рамон, 31. Про це пише People.

Багатодітний батько "знову на вершині світу" у своєму любовному житті, розповідає інсайдер. Зірка "Бійцівського клубу" щоразу посміхається, коли він поруч з коханою і "радий жити з нею".

Пітт та де Рамон почали жити разом, за словами джерела, після того, як "вони все одно проводили багато часу у Бреда".

Інес де Рамон Фото: inesdrmn/instagram

Стосунки між голівудським актором та Інес "серйозні", сказало джерело, зазначивши, що "це перша дівчина Бреда після [його] розлучення" з колишньою дружиною Анджеліною Джолі.

"Після розлучення Бред зустрічався, але несерйозно — це перші серйозні стосунки, і він не міг бути щасливішим", — розповідав інсайдер.

Уперше пару помітили разом на концерті Боно 20 листопада 2022 року в Лос-Анджелесі, під час якого вони спілкувалися зі знаменитостями, зокрема Шоном Пенном, Сінді Кроуфорд і Ренді Гербером.

До зустрічі з Піттом де Рамон, керівниця ювелірної компанії Anita Ko Jewelry, була одружена з актором "Щоденників вампіра" Полом Веслі з 2019 року до їхнього розлучення у вересні 2022 року.

Пол Веслі та Інес де Рамон Фото: Getty

Тим часом Бред Пітт з 2000 року був одружений з Дженніфер Еністон до 2005, коли він почав зустрічатися з Джолі під час роботи над фільмом "Містер і місіс Сміт".

Згодом голівудський актор тривалий час зустрічався, а згодом одружився з Анджеліною, з якою досі офіційно розлучається, адже пара ділить шістьох спільних дітей та бізнеси.

Раніше Фокус писав про те, що Інес де Рамон переїхала до Бреда Пітта.