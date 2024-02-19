"Знайшов іскру": нові подробиці роману Бреда Пітта й Інес де Рамон

Напередодні стало відомо, що пара вже живе в одному будинку. Про їхні стосунки стало відомо наприкінці осені 2022 року.

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Стало відомо, чому 60-річний голівудський актор Бред Пітт та його дівчина Інес де Рамон, 31, насправді почали жити разом. Про це пише People.

Зірка фільму "Троя" "не може бути щасливішим" у стосунках з коханою, а також "знову знайшов свою іскру".

Пара зробила "природний" крок, переїхавши разом до будинку актора в Каліфорнії — через 15 місяців після того, як закохані вперше викликали чутки про роман наприкінці 2022 року.

Інес де Рамон Фото: inesdrmn/instagram

Джерело розповіло виданню: "Вони проводили стільки часу разом у Бреда, що для Інес був сенс переїхати до нього".

Інсайдер додав, що колишній чоловік Анджеліни Джолі "дуже щасливий і любить проводити з нею (Інес де Рамон, — ред.) час".

"З Інес він знову знайшов свою іскру. Це справді дивовижно бачити. Бред чудовий хлопець. Він заслуговує бути щасливим", — вважає джерело, близьке до голівудського актора.

Бред Пітт Фото: Getty

Уже у 2019 році Пітт був офіційно неодружений з Анджеліною Джолі, хоча розлучення колишньої пари досі не завершено. Вони продовжують ділити опіку над шістьма дітьми та спільними бізнесами.

Інес де Рамон стала першою серйозною історією для Бреда після скандального розриву з Джолі.

Дизайнерка ювелірних виробів тим часом була одружена із зіркою "Щоденників вампіра" Полом Веслі з 2019 року. У 2022 вони розлучилися.

Пол Веслі та Інес де Рамон Фото: Getty

Нагадаємо, Бред Пітт почав жити зі своєю новою коханою.

Також Фокус писав про появу Бреда Пітта та Інес де Рамон на кінофестивалі.