Лео Мессі зворушливо привітав дружину з днем народження (фото)

У подружжя підростають троє синів — Тьяго, Матео і Чіро. Пара познайомилася ще в дитинстві.

36-річний аргентинський футболіст Ліонель Мессі привітав дружину Антонеллу Рокуццо із 36-річчям. Кадром з коханою зірковий спортсмен поділився в Instagram з понад 500 млн підписників.

"З днем народження, принцесо! Я люблю тебе", — написав Мессі.

Багатодітний батько позував з іменинницею на фоні святкової арки з різнокольорових кульок та з надписом "З днем народження, Анто". Дружина аргентинського футболіста постала в білому топі та світлих джинсах. Її коханий продемонстрував буденний образ з шортів та футболки. Зіркове подружжя посміхалося.

"Я люблю тебе, кохання", — відповіла в коментарях Антонелла.

Лео Мессі з дружиною

"Як гарно! Наша капітанська принцеса", "Вітаю з днем народження першу леді", "З днем народження, королево Антонелло", — приєднуються до привітань користувачі мережі.

У Мессі та Рокуццо, які одружилися у 2017 році, підростають троє синів — Тьяго, Матео і Чіро. Пара познайомилася ще в дитинстві.

Лео Мессі з дружиною Фото: Instagram Antonela Roccuzzo

Влітку 2023 року стало відомо, що Мессі перейшов в "Інтер Маямі". Володар "Золотого м'яча" віддав перевагу США тому, що йому пообіцяли частку від трансляцій матчів MLS на Apple TV, а контракт з Adidas став додатковим бонусом.

Нагадаємо, Лео Мессі помітили на прогулянці з Антонеллою Рокуццо та їхнім сином.

Також Фокус писав про побачення Лео Мессі та його дружини, яке вони влаштували разом з родиною Бекхем.