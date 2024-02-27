Справжня українка: "Міс Україна 2023" вразила образом у національному стилі (фото)

В Індії дівчина вийшла у світ у сукні-футлярі лимонного відтінку, яку доповнила вінком із пшеничного колосся, жовтих троянд і волошок. Українці в соцмережах засипали 19-річну Софію компліментами.

Софія Шамія, яка представлятиме Україну на міжнародному конкурсі краси "Міс Світу-2024", вразила вбранням у національному стилі, відвідавши в Індії присвячений правам жінок захід. Фотографії Софія опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Для виходу у світ українка обрала сукню та аксесуари, які повторюють колір українського прапора: жовтий і блакитний. Так, сукню Софія Шамія обрала в лимонному відтінку. Це модель Sheath dress — так звана "сукня-футляр". Вона щільно сидить на тілі, шви точно вимальовують талію і груди дівчини. Додатково бюст підкреслює жорсткий ліф. Сукня на Софії з ультракороткими рукавами та довжиною трохи нижче коліна. До неї модель підібрала білі туфлі-човники на підборах.

Для виходу у світ українка обрала сукню-футляр лимонного відтінку Фото: Софія Шамія/ Instagram

Свій образ Шамія доповнила яскравими аксесуарами: тонким браслетом, що становить комплект із довгими сережками, винного кольору шарфом із китицями та вінком. Останній став найакцентованішою деталлю образу українки. Він складається з невисоких колосків пшениці, жовтих троянд і волошок насиченого блакитного кольору.

Найбільш пам'ятною деталлю образу Софії Шаміє став віночок в українському стилі Фото: Софія Шамія/ Instagram

Користувачі соцмережі оцінили образ українки та підтримали її коментарями:

Завжди шикарна!

Така зворушлива.

У тебе таке розкішне вбрання.

Справжня україночка! Успіхів тобі, Софія!

Королева краси.

9 березня 2024 року у Всесвітньому конференц-центрі Джіо в Мумбаї, Індія, відбудеться конкурс краси "Міс Світу 2024". Україну в ньому представляє Софія Шамія. Дівчина родом із Києва і зараз навчається на економічному факультеті в Києво-Могилянській академії. У вільний від навчання час проводить уроки арттерапії.

На початку вересня 2023 року ми писали про те, що українка на "Місис світу" оскандалилася через рукостискання з росіянкою. На конкурсі учасниця з України позиціювала себе як патріотку своєї держави, проте це не завадило їй потриматися за руки з росіянкою під час оголошення результатів.