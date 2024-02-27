Будинок Фредді Мерк'юрі в Лондоні виставлено на продаж за 30 мільйонів фунтів (відео)

Фронтмен Queen Фредді Мерк'юрі купив свій розкішний лондонський особняк Garden Lodge за 500 000 фунтів стерлінгів 1985 року. Він жив у цьому будинку до своєї смерті 1991 року.

Через понад три десятиліття після смерті легендарного Фредді Мерк'юрі. Його розкішний лондонський будинок виставлено на продаж за 30 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє Еxpress.

Лідер гурту Queen купив цей будинок за 500 000 фунтів стерлінгів готівкою 1985 року. Після його смерті особняк дістався колишній коханій і подрузі всього його життя Мері Остін. Ця нерухомість стала місцем паломництва фанатів, які залишали йому написи на воротах будинку, поки Мері не замінила їх кілька років тому.

Тепер 72-річна Остін вирішила виставити нерухомість на аукціон Knight Frank за 30 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Насправді це був мій будинок тільки номінально. Я працювала над будинком разом із ним і для нього. Будинок завжди належатиме йому. Це була мрія Фредді, це було його бачення", — повідомила Мері Остін журналістам.

Вона пояснила причину продажу тим, що перебувала одна в будинку, оскільки її діти виросли і живуть в іншому місці. Мері дала зрозуміти, що настав час рухатися далі.

Однак шанувальники легендарного співака не дуже добре сприйняли цю новину, оскільки багато хто з них досі регулярно приїжджає сюди, щоб віддати данину поваги своєму герою. Один із користувачів мережі поскаржився: "Усе, що я можу сказати, це те, що я радий, що поїхав до Англії у вересні минулого року. Продаж Garden Lodge — сумна і болюча новина для мене. Тому що могили Фредді немає. Куди нам іти".

Відомо, що менш ніж через шість місяців тому був проведений на Sotheby's аукціон речей з цього будинку, який приніс рекордну суму — більш ніж 40 мільйонів фунтів.

Раніше повідомлялося, що Андрій Данилко продав на благодійному аукціоні Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі. Андрій Данилко вирішив продати авто Фредді Мерк'юрі, яким він володів близько 10 років. Виручені кошти будуть спрямовані на створення в Україні центру протезування.