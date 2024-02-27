Служба за королем Греції: королева Іспанії Летиція зустрілася з британськими принцами

Король і королева Іспанії несподівано прибули до Великої Британії. І разом із британськими родичами відвідали церковну службу у Віндзорі.

Королева Іспанії Летиція та її чоловік король Філіп (Феліпе) VI прибули до Великої Британії, щоб вшанувати пам'ять дядька Філіпа, короля Греції Костянтина. Костянтин II був повалений з престолу внаслідок військового перевороту і 50 років жив у вигнанні. Він помер 10 січня минулого року у віці 82 років. Про це пише Daily Mail.

Європейські монархи з'їхалися до Віндзора, щоб бути присутніми на поминальній службі за колишнім королем Греції Костянтином II.

Королева Іспанії Летиція з чоловіком у Віндзорі Фото: Getty Images

51-річна Летиція та її чоловік підтримували один одного дорогою до каплиці святого Георгія у Віндзорі. Королева з'явилася в скромному темно-синьому вбранні: сукня з подолом до колін і шалі з хутряною облямівкою.

Філіп був в елегантному пальто і темному шарфі. Його мати, 85-річна королева Софія, є старшою сестрою Костянтина.

Опинившись у каплиці Святого Георгія, пара сиділа з королем Іспанії Хуаном Карлосом і принцесою Данії Бенедикте.

Востаннє король Феліпе зустрічався з членами британської королівської сім'ї, коли був присутнім на чоловічому фіналі Вімблдону між Карлосом Алькарасом і Новаком Джоковичем, а Летиція і Феліпе були гостями на коронації минулого року.

Востаннє британські члени королівської сім'ї приймали іспанську королівську сім'ю з державним візитом у 2017 році.

На сьогоднішній службі взяли участь кілька правлячих домів Європи.

Очікувалося, що 41-річний принц Уельський проведе читання на службі у свого покійного хрещеного батька, але відмовився від участі в останню хвилину з особистих причин. На службі була королева Камілла.

Королева Камілла на службі

Вільям зателефонував грецькій королівській сім'ї, щоб вибачитися, а Кенсингтонський палац підтвердив, що принцеса Уельська "почувається добре", продовжуючи відновлення після операції на черевній порожнині вдома.

Покійний король Костянтин, єдиний син короля Павла і королеви Фредеріки, був також племінником герцога Единбурзького і хрещеним батьком принца Вільяма.

Раптово, на службі з'явився опальний принц Ендрю, брат короля Чарльза, якого не було в каплиці, тому що він проходить лікування від раку.

Принц Ендрю і Сара Фергюсон Фото: Getty Images

Ендрю супроводжувала його дружина Сара Фергюсон. Герцог Йоркський давно не є працюючим членом королівської сім'ї, але був на службі, як родич і був запрошений грецькою королівською родиною.

У січні 2023 року на похороні короля Костянтина була присутня принцеса Анна та її чоловік віце-адмірал сер Тімоті Лоуренс.

Костянтин став королем Греції 1964 року, але був повалений з престолу після скасування монархії 1973 року.