Одягнув військову форму: зірка фільму "Мирний-21" показав наказ про зарахування до лав ЗСУ (фото)

Таким чином Олексій Тритенко відповів авторам негативних коментарів про те, на якій підставі він носить військову форму. Актор наголосив, що в лавах ЗСУ він із самого початку повномасштабної війни.

Український актор Олексій Тритенко, відомий за фільмами "Крути 1918" і "Мирний-21" розповів, що вступив до лав ЗСУ. Як доказ він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram фотографію наказу про зарахування його в діючу українську армію.

З опублікованого документа стало відомо, що 24 лютого 2022 року на підставі його рапорту Тритенка зарахували до ЗСУ водієм автомобільного відділення взводу матеріально-технічного забезпечення 206-го окремого батальйону тероборони 112-ї окремої бригади. Станом на зараз актор виконує бойові завдання в лавах ЗСУ у званні молодшого сержанта.

Олексій Тритенко опублікував наказ, яким був зарахований до лав чинної української армії

"Військову форму я одягнув, з початком повномасштабного вторгнення, нижче додаю наказ про моє залучення до лав ЗСУ (звісно, це погоджено з командуванням) і з того часу, з честю ношу форму, і є чинним військовослужбовцем Збройних Сил України", — написав актор.

Тритенко зазначив, що опублікувати пост на таку тему він був змушений після того, як "помітив, останнім часом, відновлення хворобливої уваги до того, що ношу військову форму, і маю нахабство з'являтися в ній на деяких світлинах".

Олексія Тритенка сфотографували в деокупованому Ірпені Фото: Олексій Тритенко/Instagram

Олексій Тритенко — український актор театру і кіно. У 2003 році закінчив Дніпропетровський театрально-художній коледж. Глядачам відомий і знайомий за ролями у фільмах "Крути 1918" (зіграв Аверкія Гончаренка), "Голем: Початок", "Чорний ворон", "Я, Ніна" і "Мирний-21" (виконав роль Койота).

Нагадаємо, дещо раніше співак Віталій Козловський показав кадри з фронту і розповів, як змінився. Він розмістив фото та відео, в яких показує свій побут на фронті, а також поїздки на бойові завдання. Так, на одному з фото Козловського зняли в бліндажі.

Крім того, Віталій Козловський спростував чутки, що він більше не в ЗСУ. Його мобілізували на початку серпня. Після чого співак активно висвітлював своє життя в армії. Однак згодом він повністю зник із соціальних мереж, чим занепокоїв своїх шанувальників. Нещодавно з'явилася інформація, що Козловський більше не служить в армії.