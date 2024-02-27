Замість квітів - іграшки: дружина Ворожка розповіла, як прощатимуться з блогером (відео)

Юрій Ворожко був відомив блогером, який займався добрими справами. Його життя обірвалося під час тренування в басейні. Нині рідні блогера припускають, що він міг вижити, якби отримав вчасну допомогу. Оскільки він пробув 10 хвилин під водою, лікарі констатували смерть. Зараз родина планує подати в суд на заклад в якому трапилася подія.

Дружина блогера-мільйонника Юрія Ворожка Ірина повідомила, що прощання з її чоловіком відбудеться вже завтра, 28 лютого. Про те, як та де відбудеться поховання чоловіка Ірина повідомила у себе на сторінці в Інстаграм.

"Хочемо повідомити вас про проведення прощання нашого Юри, яке відбудеться в середу, 28 лютого, о 13:15 на Дальносхідному кладовищі (ред. Кропивницький), яке знаходиться на Балці. Усі, хто бажає вшанувати пам’ять нашого друга, можуть прийти попрощатися з ним", — сказала Ірина.

Дружина Юрія Ворожко також повідомила, що її чоловіка будуть кремувати. А також звернулася з проханням не приносити квіти та вінки. Оскільки її чоловік завжди хотів допомагати людям, родина просить усіх небайдужих витрати кошти не на вінки і квіти, а на іграшки, речі, які можуть стати в нагоді іншим.

"Прохання до тих, хто має намір принести квіти або вінки, оскільки поховання після прощання не буде, а буде кремація: замість квітів, ми просимо вас приносити дитячі іграшки, засоби первинної гігієни для немовлят та дорослих, Юра завжди прагнув допомагати іншим, тому ми вирішили вшанувати його пам’ять саме таким чином. І в останнє від його імʼя зробити добру справу. Після похорон усі зібрані речі будуть розподілені серед тих, хто потребує допомоги. Дякуємо вам за вашу підтримку та співчуття", — сказала Ірина.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у віці 32-роки загинув відомий блогер-мільйонник Юрій Ворожко. Трагедія сталася в одному із спортивно-оздоровчих комплексів міста Кропивницький. Як встановила судово-медична експертиза, смерть чоловіка настала у результаті механічної асфіксії. Наразі родина загиблого написала заяву в поліцію на заклад, де стався нещасний випадок.