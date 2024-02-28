65-річна Мадонна поділилася новою порцією провокаційних фото

Співачка продовжує замальовувати на знімках свій вік і не збирається знижувати градус фото. До критики з цього приводу їй не звикати.

Американська поп-співачка Мадонна у свої 65 років не збирається відмовлятися від іміджу секс-бомби та продовжує тішити прихильників не лише яскравими та епатажними шоу, а й ділиться в соцмережі не менш гарячими фото. Попри те, що вона вже неодноразово зазнавала критики за зловживання з фотошопом і надто непристойні кадри, Медж не зупиняється. Остання серія її знімків у соцмережі — тому підтвердження.

Артистка опублікувала фотографії, на яких позує з обличчям і шкірою 30-річної. Вона одягнена, як домінатрікс. На ній — чорний шкіряний корсет без бретелей, чорні легінси зі сріблястими ромбами, червоні довгі латексні рукавички і діамантове кольє. Зверху вона накинула шкіряну куртку оверсайз.

Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna

Другий образ включає в себе сукню-жакет з величезними підплечниками, червоні атласні рукавички, колготки в сітку. На зап'ясті співачки — значний діамантовий браслет і масивна каблучка з діамантом на вказівному пальці.

На одному зі знімків вона позує, широко розставивши ноги, на іншому — кусає пачку стодоларових купюр.

"Ніколи не будь вільною, тому що вона популярна...", — свідчить підпис.

Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna Фото: Instagram madonna

Нещодавно Мадонна осоромилася на ціні арени Climate Pledge Arena в Сіетлі. Під час виконання хореографії до пісні "Open Your Heart" танцюрист на підборах випадково перекинув стілець зі співачкою, і вона впала.

Ювілейний тур артистки ледь не зірвався після того, як у червні 2023 року її госпіталізували з важкою бактеріальною інфекцією. Лікарям довелося ввести її в медикаментозну кому, щоб допомогти боротися з хворобою. Пізніше співачка розповіла, що відчувала в цей час.

Через це тур, який запланували на липень, стартував у жовтні. Він завершиться 26 квітня в Мехіко.

Раніше Фокус писав, чого боїться Мадонна.