87-річного короля Норвегії госпіталізували

За перші місяці 2024 року король Норвегії Гаральд V уже не вперше захворів. Раніше в нього була респіраторна інфекція, через яку він змушений був відправитися на багатотижневий лікарняний.

87-річний король Норвегії Гаральд V опинився в лікарні з інфекційним захворюванням. Відомо, що госпіталізували його під час візиту до Малайзії у вівторок, 27 лютого, повідомили в норвезькій мовній корпорації NRK.

За їхніми словами, король, який минулого тижня відсвяткував свій день народження, перебуває під пильним наглядом медиків. Його стан стабільний. Деталі не уточнюються.

Відомо, що наразі король у відпустці. Однак, згідно з його офіційним календарем, уже наступної п'ятниці, 8 березня, він планує керувати засіданням кабінету міністрів у королівському палаці Норвегії. За останні роки король Гаральд кілька разів їздив на зимові канікули за кордон. Відомо, що король має особистого лікаря загальної практики, який подорожує з ним у великих офіційних поїздках.

Фото: https://gfx.nrk.no/

Читайте також: У Кенсингтонському палаці повідомили новини про здоров'я Кейт Міддлтон

Хвороби короля

Варто зазначити, що наприкінці січня 2024 року король Норвегії Гаральд V також опинився на лікарняному, оскільки мав респіраторну інфекцію. Тоді через кілька днів він повернувся до роботи.

У травні 2023 року король потрапив до лікарні, де його також лікували від інфекції.

Коли в червні королівське подружжя запитали, як вони пережили період хвороби короля, сам король сказав про госпіталізацію: "Можу сказати, що було нудно".

У 2022 році король також кілька разів мав проблеми зі здоров'ям.

У 2021 році король пошкодив сухожилля над правим коліном, через що його довелося оперувати. Операція пройшла успішно, і згодом було оголошено, що король перебуває в хорошій формі.

У 2020 році король Гаральд замінив серцевий клапан. У 2005 році він також переніс операцію на серцевому клапані між серцем і головною артерією. Тоді аортальний клапан замінили на штучний клапан серця.

Довідка

Король Норвегії Гаральд V (Harald V) народився 21 лютого 1937 року. Він став королем Норвегії 1991 року після смерті свого батька, Олафа V. Гаральд V — сьомий монарх із династії Глюксбургів. У норвезькій королівській родині він відомий своєю працьовитістю і патріотизмом.

Нагадаємо, раніше ми писали, у 45 років померчоловік леді Габріелли Віндзор, кузини короля Чарльза. Крім цього, Фокус писав, операція "Міст Менай": план на випадок смерті короля Чарльза ІІІ готовий, — ЗМІ.