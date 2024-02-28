Джордж та Амаль Клуні переїхали зі свого маєтку після повені (фото)

Зіркове подружжя навіть не має доступу до садів під водою у своєму особняку у Великій Британії. Наразі вони оселилися на півдні Франції.

62-річний американський актор Джордж Клуні та його дружина Амаль, 46, переїхали зі свого маєтку в Оксфордширі за 15 млн фунтів стерлінгів після повені. Про це пише Daily Mail.

Повідомляється, що зіркова родина остаточно перебралася на південь Франції.

Сусіди, які живуть неподалік від британського маєтку голівудської зірки в графстві Беркшир на березі Темзи, кажуть, що не бачили актора та його дружину місяцями.

Джордж та Амаль Клуні Фото: Getty Images

Маєток подружжя постраждав від проливного дощу, який пройшов у Великій Британії, а сад на задньому дворі затопило двічі за останні 13 місяців, коли річка вийшла з берегів.

Вважається, що голівудський актор з коханою та двома їхніми дітьми, Еллою та Олександром, перебралися у французький особняк Domaine Le Canadel.

Маєток Джорджа Клуні у Великій Британії постраждав від повені

"Ми не бачили їх кілька місяців. Але ви не можете звинувачувати його, тому що погода була жахливою, і вся місцевість сильно постраждала від повені, особливо його будинок", — розповідає сусідка голівудського актора.

Попередження про повені залишаються в силі, а рівень Темзи, що протікає повз садибу XVII століття, становить 12 футів, що майже вдвічі вище, ніж зазвичай.

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