Як підвищити гемоглобін: 6 смачних фруктів, багатих залізом

Дефіцит заліза — поширена проблема багатьох людей. Але перш ніж приймати медикаменти, додайте до свого раціону фрукти та ягоди, які природним чином допоможуть підвищити гемоглобін.

Підтримка достатнього рівня гемоглобіну життєво важлива для загального благополуччя. А все тому, що гемоглобін — білок, що міститься в еритроцитах, допомагає переносити кисень із легень у тканини по всьому організму. Низький рівень гемоглобіну може призвести до втоми, слабкості та навіть анемії. Усі ці симптоми особливо актуальні навесні, коли організм відчуває дефіцит поживних речовин. Хоча для боротьби з низьким гемоглобіном зазвичай призначають добавки заліза, додавання до свого раціону багатих на залізо фруктів може бути смачним та природним способом профілактики залізодефіциту. Про це пише OnlyMyHealth.

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Усі ці фрукти не тільки багаті на залізо, а й містять необхідні вітаміни та антиоксиданти для підтримки загального стану здоров'я:

Абрикоси

Фото: Freepik

Абрикоси не тільки смачні, солодкі та соковиті, вони ще є чудовим джерелом заліза. Абрикоси також багаті на вітамін С, який покращує засвоєння заліза в організмі. Одна чашка нарізаних абрикосів забезпечує близько 13% рекомендованої добової норми заліза. Включення у свій раціон цих фруктів, свіжих або сушених, може допомогти підвищити рівень гемоглобіну й одночасно задовольнити тягу до солодкого.

Чорнослив

Чорнослив є ще одним чудовим фруктом для підвищення рівня гемоглобіну. Вони багаті залізом, забезпечуючи близько 3 мг на чашку фруктів. Крім того, чорнослив містить клітковину, калій і вітамін К, які необхідні для підтримки здоров'я серцево-судинної системи. Включення чорносливу до свого раціону може допомогти регулювати рівень гемоглобіну і поліпшити здоров'я серця.

Гранати

Фото: Freepik

Гранати не лише смачний, а й неймовірно поживний фрукт. Вони багаті на залізо, його вміст становить приблизно 1,5 мг на 100 грамів. Крім того, гранати багаті на антиоксиданти, особливо на пунікалагіни та антоціани, які захищають від окислювального стресу та запалення. Вживання гранатового соку або додавання свіжих зерен граната в салати може стати смачним способом підвищити рівень гемоглобіну і підтримати антиоксидантний захист організму.

Інжир

Інжир — солодкий і поживний фрукт, який допомагає підвищити рівень гемоглобіну. Він є чудовим джерелом заліза: близько 1 мг на великий інжир. Крім того, інжир містить значну кількість клітковини, калію і кальцію, необхідних для підтримання здорового кров'яного тиску і щільності кісток. Додавання свіжого або сушеного інжиру до пластівців для сніданку або йогурту може стати простим, але ефективним способом збільшити споживання заліза і поліпшити самопочуття.

Фініки

Фото: Freepik

Фініки не тільки смачні, а й неймовірно поживні. Вони багаті на залізо, забезпечуючи приблизно 1 мг на день. Крім того, фініки багаті клітковиною, калієм та антиоксидантами, такими як флавоноїди і каротиноїди, які допомагають захистити від хронічних захворювань. Перекус фініками або використання їх як натурального підсолоджувача в рецептах може допомогти підвищити рівень гемоглобіну і забезпечити швидкий приплив енергії.

Шовковиця

Шовковиця відома своїми численними перевагами для здоров'я. Вона є чудовим джерелом заліза, забезпечуючи близько 2,6 мг на чашку ягід. Крім того, шовковиця багата на вітамін С, який покращує засвоєння заліза, а також на ресвератрол — потужний антиоксидант із протизапальними властивостями. Додавання свіжої шовковиці в смузі або вівсянку також може стати смачним способом підвищити рівень гемоглобіну.

Включення до свого раціону фруктів, багатих на залізо, — простий та природний спосіб підвищити рівень гемоглобіну і підтримати загальний стан здоров'я. Насолоджуючись цими фруктами, ви можете збільшити споживання заліза, а також отримати користь від набору необхідних вітамінів, мінералів і антиоксидантів.

Нагадаємо, ці 5 сухофруктів допоможуть підвищити рівень вітаміну B12 в організмі.

Раніше Фокус писав про те, що адекватний рівень заліза забезпечує енергію, імунітет і загальне благополуччя, а його нестача сильно б'є по вашому здоров'ю.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.