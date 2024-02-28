Замінник верхнього одягу на весну 2024 - як та з чим носити жіночі жилети (фото)

Весна — це завжди про те, що не знаєш, що одягнути завтра. Адже саме у цей сезон з'являються перші промінчики тепла, однак інколи ще буває дуже прохолодно і тоді наче без куртки можна змерзнути, а в куртці — занадто спекотно. Тоді на порятунок приходить жилет, який завжди був універсальною річчю у перехідний сезон.

Саме тому жилет став невід’ємною частиною в гардеробі верхнього одягу на весну. Однак, як обрати стильну та привабливу жилетку, з чим та під що її носити? Про це все розповіла стиліст Наталія Вікторова.

За її словами, жилети — недооцінена частина одягу, яка може бути використана у двох варіантах: як перший утеплений шар під верхній одяг: пальто, тренч, куртку… і це дозволить носити демісезонні речі і взимку; так і другий шар: на пальто, жакети, кардигани, светри, худі… і це теж продовжить сезонність речей.

Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5

"Головне розуміти, що на верхній одяг він має надягнутися! Тобто бути вільного крою та з розширеною проймою! Це важливо", — говорить стиліст.

Якщо ви плануєте носити жилет як один шар, тоді він має бути тонким та з прямим силуетом.

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Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5

Як відзначає стиліст, актуальний жилет — жилет з мінімальною кількістю деталей, прямого силуету (може бути приталений за допомогою пояса). Відстрочка краще, щоб була широкою (виключенням є спеціальний жилет під верхній одяг, він має фігурну або вузьку відстрочку).

Стиліст розділяє жилети на два стилі: спорт — тоді можна обрати яскравий, з блискавками та емблемами та класика — тоді спокійний, поменше фурнітури та деталей.

Зараз у моді жіночі жилети на весну з яскравими кольорами, пастельних відтінків та класичними дизайнами. Також популярні моделі з аплікаціями, рюшами та вишивкою.

Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5

На весну жіночі жилети можна носити з тонкими светром або блузами, спідницями або брюками. Також вони гарно поєднуються з джинсами або шортами.

Весною добре виглядають жіночі жилети разом із босоніжками, легкими чоботами або туфлями на невеликому каблуці. Це створює легкий та стильний образ для весняного сезону. Однак, сміливо можна взути і кросівки.

Моделі жилетів на весну 2024 Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5 Моделі жилетів на весну 2024 Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5 Моделі жилетів на весну 2024 Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5 Моделі жилетів на весну 2024 Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5 Моделі жилетів на весну 2024 Фото: https://www.instagram.com/stylist.viktorova/?g=5

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