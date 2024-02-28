Емілі Ратаковскі вийшла у світ у сукні з дуже відвертим декольте (фото)

Зірка подіумів стала однією з гостей Паризького тижня моди. Емілі обрала темне відверте вбрання.

32-річна американська модель Емілі Ратаковскі вийшла у світ у сукні з дуже відвертим декольте. Про це пише Daily Mail.

Знаменитість польсько-єврейського походження одягнула чорну сукню з екстремальним декольте, зʼявившись під час Тижня моди в Парижі. Молода мама була без бюстгальтера в чорній сукні завдожки до колін.

Емілі Ратаковскі Фото: Getty Images

На ногах Ратаковскі були темні черевики з відкритим носом до стегон. Американська зірка доповнила свій паризький образ блискучим чорним клатчем та тримала в руках телефон.

Волосся моделі було розпущене. Вона зробила вечірній макіяж, коли сама позувала перед місцевими папараці.

Емілі Ратаковскі Фото: Getty Images

Поява Емілі Ратаковскі відбулася після того, як було оголошено, що вона повернулася до акторської майстерності та веде переговори про те, щоб приєднатися до акторського складу Too Much. Раніше вона знялася в картині "Загублена", де зіграла коханку героя Бена Аффлека.

Модель сама виховує сина Сильвестра, якому 8 березня 2024 виповниться три роки. Батьком хлопчика став продюсер Себастьян Бер-Макклард, з яким Емілі розлучилася у 2022 році на фоні чуток про численні зради.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі показала єдиного сина, що підріс.

Також Фокус писав про стильний весняний образ 2024, який продемонструвала Емілі Ратаковскі.