Колишня перша леді Франції Карла Бруні відвідала Тиждень моди в Парижі (фото)

Дружина Ніколя Саркозі продемонструвала стильний образ. Вона позувала в оливковому комбінезоні.

56-річна французька модель та колишня перша леді Карла Бруні відвідала Паризький тиждень моди. Про це пише Daily Mail.

Знаменитість італійського походження приєдналася до інших зірок під час показу YSL на площі Жака Руффа у столиці Франції.

Колишня супермодель обрала для рідкісної появи оливковий комбінезон на блискавці, який вона підтягнула на талії коричневим ременем. Свій образ Карла доповнила парою темно-коричневих шкіряних рукавичок.

Дружина колишнього президента Франції Ніколя Саркозі взула коричневі туфлі на підборах із загостреними носами.

Карла Бруні Фото: Getty Images

З аксесуарів модель продемонструвала товстий золотий браслет на зап’ясті та пару темних окулярів у великій оправі. Її волосся було розпущене.

Карла Бруні Фото: Getty Images

Бруні посміхалася, позуючи фотографам заходу.

Карла Бруні Фото: Getty Images

Ніколя Саркозі та Карла Бруні одружилися у 2008 році після розлучення колишнього французького президента із Сесілією Сіґанер-Альбеніс.

"У нас п'ятеро дітей (Джулія, Орелієн і Жан, П'єр і Луї від двох попередніх шлюбів Саркозі), троє онуків, ми щасливі. Ми не хочемо більше політики", — розповідала раніше Карла.

Карла Бруні та Ніколя Саркозі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Карла Бруні вийшла на червону доріжку.

Також Фокус писав про відпочинок Карли Бруні та Ніколя Саркозі на яхті.