Лінда Євангеліста зʼявилася на публіці в елегантному образі (фото)

Культова супермодель відвідала Паризький тиждень моди. Вона зробила ставку на темні відтінки.

58-річна канадська супермодель Лінда Євангеліста відвідала показ Yves Saint Laurent під час Тижня моди в Парижі. Про це пише Daily Mail.

Культова супермодель італійського походження одягла стильний чорний двобортний блейзер з лацканами. Вона поєднала вбрання з прозорим топом, тонким чорним шарфом і прозорими колготками, демонструючи свої підтягнуті ноги.

Зірка подіумів додала до паризького аутфіту чорні туфлі.

Лінда Євангеліста Фото: Getty Images

З аксесуарів Лінда продемонструвала лаконічний блискучий чорний клатч, золоті сережки та пару ефектних темних окулярів.

Лінда Євангеліста Фото: Getty Images

Мама однієї дитини зробила вечірній макіяж з акцентом на очі та уклала своє коротке волосся назад.

Лінда Євангеліста Фото: Getty Images

Зазначимо, що Тиждень моди в Парижі триватиме до 5 березня, включаючи покази Chanel, Hermes, Balenciaga та Louis Vuitton. Модну подію у французькій столиці вже відвідали британська співачка Вікторія Бекхем на милицях, яка нещодавно зламала ногу, колишня перша леді Франції Карла Бруні, американська супермодель Емілі Ратаковскі та інші знаменитості.

Нагадаємо, Лінда Євангеліста більше не шукає стосунків.

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