Син Наталії Сумської з'явився на прем'єрі "Дюна. Частина друга": як минула подія (фоторепортаж)

В'ячеслав Хостікоєв уже вдруге озвучував героя Тімоті Шаламе: раніше йому дісталася озвучка Віллі Вонки.

Напередодні, 27 лютого, в кінотеатрі "Планета кіно" відбувся допрем'єрний показ одного з найбільш очікуваних фільмів року — блокбастера "Дюна. Частина друга". Гостями події, за традицією, стали актори, які взяли участь в озвучуванні кінофільму для українського прокату, ведучі, кіно оглядачі, блогери та інші представники медіа середовища. Фокус побував на прем'єрі.

В'ячеслав Хостікоєв

Так, серед гостей було помічено актора В'ячеслава Хостікоєва, сина Наталії Сумської, який озвучував героя Тімоті Шаламе в другій частині "Дюни". Варто зазначити, що Хостікоєв уже вдруге озвучує Тіматі Шаламе в масштабному блокбастері: раніше акторові дісталася озвучка Віллі Вонки.

Серед інших гостей події — актор Михайло Кришталь, ведучі Анатолій Анатоліч і Коля Матросов, стиліст-блогер Макс Кірєєв і багато інших медійних особистостей.

Макс Кірєєв

Інна Гордєєва

Михайло Кришталь

Анатолій Анатоліч

Микола Матросов

Макс Гордєєв

Анна Астровська

Артур Малиновський

Євген Чорний

Раніше Фокус писав про прем'єру фільму "Кіт і пес: божевільні пригоди".