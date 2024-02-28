Дева Кассель відвідала Паризький тиждень моди (фото)
Донька Моніки Беллуччі поєднала буденність та гламур у своєму новому образі. Вона позувала фотографах заходу сама.
19-річна італійська модель та акторка Дева Кассель відвідала Тиждень моди в Парижі. Про це пише Daily Mail.
Донька Моніки Беллуччі та Венсана Касселя зʼявилася на показі Dior у прямих джинсах та чорній блузці, яка оголювала одне плече юної знаменитості. Вона накинула чорне пальто та тримала в руках сумочку Dior.
На ногах Деви були чорні туфлі на платформі.
Спадкоємиця Моніки Беллуччі уклала своє темне волосся хвилями та зробила легкий макіяж.
Зокрема, показ Dior відвідали Наталі Портман, Дженніфер Лоуренс, Елізабет Дебікі та інші знаменитості.
Дева Кассель — донька італійської акторки Моніки Беллуччі та французького актора Венсана Касселя. Вони розлучилися у 2013 році та стали батьками двох спадкоємиць — Деви та Леоні. Первісток колишнього подружжя активно будує карʼєру в модельній галузі та знімається в кіно.
Наразі Дева зустрічається з італійським актором та моделлю Саулом Нанні. Вони вже навіть разом офіційно виходили у світ.
Нагадаємо, Дева Кассель знялася у відвертій фотосесії на пляжі.
Також Фокус писав про вихід Деви Кассель на подіум під час Тижня моди в Парижі наприкінці січня 2024 року.