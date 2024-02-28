Трендовий колір металік весною 2024: з чим носити та як правильно поєднувати, щоб виглядати стильно (фото)

Колір металік – модний вибір для одягу цього сезону. Цей колір додасть будь-якому вбранню нотку гламуру та витонченості. Незалежно від того, чи ви обираєте мерехтливу сріблясту сукню, металеву золоту спідницю чи пару бронзових штанів, додайте металік у свій гардероб – це чудовий спосіб виділитися та показати свою впевненість.

Не бійтеся поєднувати металеві предмети з більш нейтральними тонами для створення стильного та сучасного вигляду. Пам’ятайте, що решта вашого вбрання має бути простим, щоб металевий елемент сяяв. Як правильно поєднувати одяг кольору металік розповіла стиліст Леся Сігнєєва.

Фото: https://www.instagram.com/lesia_instyle/

Штани у комбінації з трикотажем та піджаком

Штани кольору металік можуть виглядати дуже новаторськи в поєднанні з трикотажем і піджаком. Можна спробувати білий чи чорний трикотажний топ і класичний чорний піджак, щоб створити дивовижні контрасти в образі. Також можна додати кілька яскравих аксесуарів, щоб доповнити образ.

Штани кольору металік Фото: https://www.instagram.com/lesia_instyle/ Штани кольору металік Фото: https://www.instagram.com/lesia_instyle/

Спідниці кольору металік

Спідниці кольору металік — це один із сучасних трендів у моді. Вони додають сяйва і оригінальності до образу, особливо під час вечірніх виходів. Красиво виглядають як прямі спіднички, так і трапицевидні у кольору металік.

Спідницю кольору металік можна поєднувати з неоновими або чорними верхами для створення стильного та сучасного образу. Також ви можете спробувати носити спідницю металік з білою сорочкою або пуловером для більш класичного вигляду. Нейтральні відтінки, такі як сірий або бежевий, також можуть бути чудовими варіантами для поєднання з цією спідницею.

Фото: https://www.instagram.com/lesia_instyle/

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Сукні

Сукні кольору металік зараз точно в тренді! Блискучий, привабливий вигляд металевих тканин може додати нотку гламуру будь-якому вбранню. Незалежно від того, чи ви виберете металеву срібну, золоту або навіть рожеву золоту сукню, ви обов’язково привернете увагу, куди б ви не пішли. Поєднайте його з простими аксесуарами, і нехай сукня стане зіркою шоу!

З сукнею кольору металік можна поєднати різні варіанти, наприклад: чорні чи срібні туфлі на високому каблуці або босоніжки, металева сумка чи клатч, мінімалістичні аксесуари, чорні або металеві прикраси. Головне — не перестаратися з великою кількістю аксесуарів.

Фото: https://www.instagram.com/lesia_instyle/

Блузки з корсетами

Корсетні блузки в кольорах металік є одним із найголовніших трендів у моді на цей сезон. Вони поєднують в собі відчуття розкішності та сучасності, створюючи елегантний образ. Цей стиль може бути ідеальним вибором для вечірнього виходу або важливої події.

Поєднувати їх краще всього з більш стриманими речами, щоб збалансувати образ. Ви можете спробувати поєднати корсетну блузку кольору металік з чорними брюками із завищеною талією або простою спідницею-олівець нейтрального кольору, наприклад білого чи чорного. Що стосується взуття, вибір на класичних підборах або плоскій підошві чудово доповнить наряд. Прикрас має бути мінімум, щоб блузка та корсет сяяли. Загалом, головне – зберегти акцент на металевому корсеті, створюючи цілісний та елегантний образ.

Нагадаємо, раніше ми писали, Б'янка Цензорі вийшла у світ у напівпрозорих колготках на голе тіло. Крім цього, Фокус писав, як та з чим носити жіночі жилети.