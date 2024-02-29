Нікола Пельтц приміряла куртку свекрухи Вікторії Бекхем (фото)

На фоні чуток про їхню ворожнечу акторка вийшла на публіку в байкерській куртці у стилі нульових. Вінтажну річ, судячи з усього, Вікторія подарувала своїй невістці.

29-річна американська акторка Нікола Пельтц вийшла у світ у куртці своєї свекрухи, 49-річної британської співачки та дизайнерки Вікторії Бекхем. Знімком невістки та своїм архівним дружина Девіда Бекхема поділилася в Instagram.

Ніколу помітили на побаченні з її чоловіком Брукліном Бекхемом. Вона обрала для виходу на публіку образ у стилі нульових. Зірка екрану приміряла прямі джинси та поєднала їх із шкіряною байкерською курткою D&G, яка свого часу належала Вікторії Бекхем. До аутфіту Пельтц додала сонцезахисні окуляри.

Тим часом Бруклін, первісток Вікторії та Девіда Бекхемів, також продемонстрував буденний образ із джинсів та яскравого світшоту.

Британська співачка поділилася знімками в соцмережі, написавши: "Поцілунки Ніколі та Брукліну".

Нікола Пельтц повторила образ Вікторії Бекхем Фото: Victoria Beckham/Instagram

Бруклін одружився з Ніколою у квітні 2022 року. Ходили чутки, що його мама конфліктує з акторкою, адже американка не захотіла одягати весільну сукню бренду свекрухи. До того ж, старший син Вікторії Бекхем змінив своє прізвище, додавши частинку прізвища Ніколи, що також не сподобалося його матері.

Втім, домисли мережі розвіюються вчинками самих знаменитостей.

Бруклін Бекхем та Нікола Пельтц Фото: nicolaannepeltzbeckham

Нагадаємо, Вікторія Бекхем важко переживає розставання сина Ромео з Мією Реган.

Також Фокус писав про вихід Вікторії Бекхем у світ на милицях після того, як вона зламала ногу.