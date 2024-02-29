Ситий по горло: батько-гангстер Б'янки Цензорі хоче серйозно поговорити з Каньє Вестом

Батько Б'янки, який сидів за зберігання зброї та наркотиків, шокований тим, що репер виставляє його дочку напоказ у такому вигляді. Він хоче зустрітися із зятем.

Останні скандальні виходи 29-річної Б'янки Цензорі, дружини репера Каньє Веста, в Парижі шокували не тільки жителів столиці Франції, а й навіть її батька-гангстера. Як пише Daily Mail, Лео Цензорі хоче зустрітися із зятем, оскільки побоюється, що знаменитий американець відштовхує його доньку від сім'ї і перетворює її на "сміттєвий товар"

Останньою краплею для Лео стали фото дочки, коли вона в одних напівпрозорих колготках і короткій шубі повечеряла з Каньє в одному з ресторанів Парижа. Поява в такому неналежному вигляді загрожувала їй штрафом і навіть тюремним ув'язненням, згідно з французькими законами про непристойність. Стаття 222-32 нового кримінального кодексу (застосовується з 1 березня 1994 р.) передбачає: "Умисний прояв сексуальної поведінки на очах у інших у місці, доступному для загального огляду, карається одним роком тюремного ув'язнення і штрафом у розмірі 15 тисяч євро".

За словами інсайдерів, родині Б'янки "боляче" бачити, як їхню кохану людину виставляють напоказ у такому вигляді.

"Батько Б'янки, Лео, хоче як слід посидіти з Каньє і запитати його, про що, чорт забирай, він думає, коли виставляє напоказ Б'янку, як погану оголену трофейну поні. Він хоче запитати Каньє, що б він зробив, якби його доньки Норт чи Чикаго були помічені на публіці напівоголеними у вбраннях, заохочуваних їхніми чоловіками. Він знає, що Каньє в жодному разі не допустить такого щодо своїх доньок, тому немає жодного сенсу, чому він заохочував це щодо своєї власної дружини", — розповідають джерела, близькі до містера Цензорі.

Лео Цензорі — батько Б'янки Фото: Leo Censori/Instagram

Каньє, який одружився з Б'янкою на приватній церемонії в грудні 2022 року, також був звинувачений у тому, що "відгородив її" від своєї сім'ї в Австралії.

"Якщо це не так уже й погано, людина, яка має захищати доньку містера і місіс Цензорі, — це та сама людина, яка відгороджує її від її власної сім'ї. Лео, чесно кажучи, хоче просто посадити Каньє, щоб дати йому зрозуміти, що він завдає шкоди її сім'ї, перетворюючи його улюблену доньку на поганий на вигляд ринковий товар. Жоден чоловік ніколи не повинен заохочувати жінку, яку він любить, виходити на публіку і представляти себе ось так. Це не любов. Це контроль", — стверджують інформатори.

Подібні наміри Лео можуть напружитися Каньє, оскільки його тесть — дуже відома в кримінальному світі людина. Лео відбував термін у в'язниці після того, як був засуджений за звинуваченням у ввезенні та зберіганні героїну ще в 1982 році — злочин, за який його було засуджено до п'яти років тюремного ув'язнення. Крім торгівлі наркотиками, чоловік також має судимості за зберігання пістолета і боєприпасів.

і вишенька на торті: Лео — брат Еріса Цензорі. Це сумнозвісний бандит, якого колись прозвали "Мельбурнським Аль Капоне". Його засудили до смертної кари за вбивство, хоча пізніше цей вирок був замінений довічним ув'язненням.

Лео Цензорі та його брат Еріс Фото: Соцмережi

Що стосується друзів дівчини, то вони, схоже, вже змирилися з тим, що з нею відбувається.

"На жаль, друзів Б'янки більше навіть не хвилює те, що вона носить на публіці. Це більше не турбує їх так сильно, як мертвий погляд в її очах, коли вона гуляє з Каньє", — кажуть вони.

Раніше Фокус писав, що Бьянка і Каньє сильно посварилися, проте новий альбом репера врятував їхній шлюб.